Smartphone-Speicherpreise steigen drastisch und übertreffen Prozessorkosten

·0·Technologie
Smartphone-Speicherpreise steigen drastisch und übertreffen Prozessorkosten

Auf dem globalen Technologiemarkt verändern sich die Faktoren, die die Produktionskosten von Mobilgeräten beeinflussen, grundlegend. Wie ixbt.com unter Berufung auf den bekannten Insider Digital Chat Station berichtet, sind die Preise für Speicherkomponenten in Smartphones innerhalb eines Jahres beispiellos gestiegen und übertreffen nun sogar die Kosten der fortschrittlichsten mobilen Prozessoren. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Experten betonen, dass dies ein Novum in der Mobilfunkindustrie ist und das Kostenverhältnis bei der Geräteherstellung völlig verändert hat. Während früher Flaggschiff-Chips die größte finanzielle Belastung darstellten, haben nun RAM- und Speichermodule diesen Platz eingenommen.

Wie stark sind die Speicherpreise gestiegen?

Analysedaten zufolge sind die Kosten für eine Konfiguration mit 12 GB RAM und 256 GB internem Speicher in diesem Jahr drastisch auf etwa 2200 Yuan gestiegen. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum des Vorjahres kostete das identische Speicherset nur etwa 500 Yuan. Somit ist der Preis allein für den Speicher innerhalb eines Jahres um 1700 Yuan gestiegen.

Gleichzeitig ist zu beobachten, dass auch die Flaggschiff-SoCs der neuen Generation teurer geworden sind. Während die leistungsstärksten mobilen Prozessoren früher etwa 1500 Yuan kosteten, liegt ihr Preis heute bei 2000 Yuan. Das bedeutet, die Prozessorkosten sind um lediglich 500 Yuan gestiegen.

Folgen des industriellen Umbruchs

Infolgedessen haben Speicherkomponenten und Prozessoren ihre Rollen in der Kostenstruktur getauscht. Wie der Insider feststellte, ist Speicher zum ersten Mal der größte Kostenfaktor bei den Hauptkomponenten von Mobilgeräten geworden. Diese Situation stellt Smartphone-Hersteller vor schwierige Entscheidungen.

Dieser Faktor wird sich zweifellos erheblich auf die Preise künftiger Smartphones auswirken. Die Hersteller stehen vor zwei Wegen: Entweder die Kosten durch Reduzierung der Basisspeicherkapazitäten zu halten oder die zusätzlichen Ausgaben direkt an die Endkunden weiterzugeben, was wiederum zu höheren Telefonpreisen führt.

SmartphoneProzessorSpeicherTechnologieInsider
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Starlink und Liberty starten Direct-to-Cell-Satellitenverbindung in Costa RicaStarlink und Liberty starten Direct-to-Cell-Satellitenverbindung in Costa RicaHeute, 11:52Huawei Watch GT 7 Pro Smartwatch in China eingeführtHuawei Watch GT 7 Pro Smartwatch in China eingeführtHeute, 10:53iPhone 17 Pro überlebt Sturz aus der StratosphäreiPhone 17 Pro überlebt Sturz aus der StratosphäreHeute, 03:27Xiaomi stellt neues Mijia Smart-Lüftungsgerät vorXiaomi stellt neues Mijia Smart-Lüftungsgerät vorHeute, 01:51Einzigartige PeakDo Powerbank mit integriertem Stativ für Starlink Mini vorgestelltEinzigartige PeakDo Powerbank mit integriertem Stativ für Starlink Mini vorgestelltHeute, 01:23Xiaomi bringt Redmi Note 17 5G Smartphone in Europa auf den MarktXiaomi bringt Redmi Note 17 5G Smartphone in Europa auf den MarktHeute, 01:00
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Tecno präsentiert das weltweit erste rahmenlose Smartphone
Tecno präsentiert das weltweit erste rahmenlose Smartphone
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
GTA 5 auf iPhone 17 Pro Max gestartet
GTA 5 auf iPhone 17 Pro Max gestartet
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Kawasaki bereitet den vierbeinigen Corleo-Roboter für die Serienproduktion vor
Kawasaki bereitet den vierbeinigen Corleo-Roboter für die Serienproduktion vor