Auf dem globalen Technologiemarkt verändern sich die Faktoren, die die Produktionskosten von Mobilgeräten beeinflussen, grundlegend. Wie ixbt.com unter Berufung auf den bekannten Insider Digital Chat Station berichtet, sind die Preise für Speicherkomponenten in Smartphones innerhalb eines Jahres beispiellos gestiegen und übertreffen nun sogar die Kosten der fortschrittlichsten mobilen Prozessoren. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Experten betonen, dass dies ein Novum in der Mobilfunkindustrie ist und das Kostenverhältnis bei der Geräteherstellung völlig verändert hat. Während früher Flaggschiff-Chips die größte finanzielle Belastung darstellten, haben nun RAM- und Speichermodule diesen Platz eingenommen.

Wie stark sind die Speicherpreise gestiegen?

Analysedaten zufolge sind die Kosten für eine Konfiguration mit 12 GB RAM und 256 GB internem Speicher in diesem Jahr drastisch auf etwa 2200 Yuan gestiegen. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum des Vorjahres kostete das identische Speicherset nur etwa 500 Yuan. Somit ist der Preis allein für den Speicher innerhalb eines Jahres um 1700 Yuan gestiegen.

Gleichzeitig ist zu beobachten, dass auch die Flaggschiff-SoCs der neuen Generation teurer geworden sind. Während die leistungsstärksten mobilen Prozessoren früher etwa 1500 Yuan kosteten, liegt ihr Preis heute bei 2000 Yuan. Das bedeutet, die Prozessorkosten sind um lediglich 500 Yuan gestiegen.

Folgen des industriellen Umbruchs

Infolgedessen haben Speicherkomponenten und Prozessoren ihre Rollen in der Kostenstruktur getauscht. Wie der Insider feststellte, ist Speicher zum ersten Mal der größte Kostenfaktor bei den Hauptkomponenten von Mobilgeräten geworden. Diese Situation stellt Smartphone-Hersteller vor schwierige Entscheidungen.

Dieser Faktor wird sich zweifellos erheblich auf die Preise künftiger Smartphones auswirken. Die Hersteller stehen vor zwei Wegen: Entweder die Kosten durch Reduzierung der Basisspeicherkapazitäten zu halten oder die zusätzlichen Ausgaben direkt an die Endkunden weiterzugeben, was wiederum zu höheren Telefonpreisen führt.