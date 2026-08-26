Frau nimmt durch 15-tägiges Wasserfasten 20 kg ab, erkrankt jedoch schwer

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Frau nimmt durch 15-tägiges Wasserfasten 20 kg ab, erkrankt jedoch schwer

In der chinesischen Provinz Henan griff eine 31-jährige Frau zu einer extremen Diät, um schnell Gewicht zu verlieren. Sie nahm 15 Tage lang keine Nahrung zu sich und trank nur Wasser. Infolgedessen verlor sie in kurzer Zeit fast 20 Kilogramm.

Der schnelle Gewichtsverlust hatte jedoch einen hohen Preis für ihre Gesundheit. Kurz darauf bekam sie Schwierigkeiten beim Gehen, verlor das Gleichgewicht und litt unter Gedächtnisproblemen.

Nach einer Untersuchung diagnostizierten die Ärzte Wernicke-Enzephalopathie eine schwere neurologische Erkrankung. Experten führten diesen Zustand auf einen Mangel an Vitamin B1 (Thiamin) und eine extreme Unterernährung zurück.

Besonders besorgniserregend ist, dass der Neurologe Sun Guifan feststellte, dass sich der Gang der Frau seltsam verändert hatte und nun an den eines Pinguins erinnerte. Der Arzt warnte, dass ihre Gehprobleme möglicherweise nicht vollständig heilbar seien.

Es stellte sich heraus, dass die Frau eine Praxis befolgte, die als eine der alten taoistischen Traditionen namens „bigu“ bekannt ist. Diese Praxis beinhaltet eine drastische Einschränkung oder den vollständigen Verzicht auf Nahrung für einen bestimmten Zeitraum. Ärzte betonen jedoch, dass längeres Fasten dem Körper lebenswichtige Vitamine und Nährstoffe entzieht und zu schwerwiegenden Komplikationen führen kann.

Experten warnen, dass der vollständige Verzicht auf Nahrung zur schnellen Gewichtsabnahme gefährlich sein kann. Insbesondere bei Gedächtnisstörungen, Gleichgewichtsverlust oder ungewöhnlichen Augenbewegungen ist sofortige medizinische Hilfe erforderlich.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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