Banane mit Eiscreme-Geschmack: Erstaunliche Fakten über die seltene blaue Frucht

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Banane mit Eiscreme-Geschmack: Erstaunliche Fakten über die seltene blaue Frucht

Im Gegensatz zu gewöhnlichen Bananen zieht die Blue Java Banana mit ihrer silbrig-blauen Schale und ihrem ungewöhnlichen Geschmack die Aufmerksamkeit auf sich. Das Interessanteste ist, dass der Geschmack dieser Frucht viele an Vanilleeis erinnert. Aus diesem Grund ist sie auch als „Eiscreme-Banane“ bekannt.

Die Blue Java Banana ist eine Hybride der Arten Musa acuminata und Musa balbisiana. Im unreifen Zustand hat ihre Schale einen charakteristischen silbrig-blauen Farbton.

Wenn die Frucht reift, verfärbt sie sich allmählich gelb.

Das Faszinierendste an dieser Banane ist nicht nur ihr Aussehen. Ihr Inneres ist weicher und cremiger als das einer gewöhnlichen Banane.

Aufgrund ihres leichten Vanillearomas und ihres süßen Geschmacks vergleichen viele sie mit Eiscreme.

Dank dieser Eigenschaft hat die Blue Java Banana vor allem bei Menschen, die keine Milchprodukte konsumieren, Interesse geweckt. Blue Java Bananen werden in tropischen Regionen angebaut, darunter Hawaii, die Philippinen, Fidschi und Teile Mittelamerikas.

Sie ist kälteresistenter als andere Bananensorten und zeichnet sich durch ihre Anpassungsfähigkeit an verschiedene klimatische Bedingungen aus.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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