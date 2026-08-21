„Ich habe dir doch einen Hotdog gekauft!“: Messis Erziehung seines Sohnes sorgt im Netz für Diskussionen

Ein gewöhnliches Gespräch zwischen einem der berühmtesten Fußballer der Welt, Lionel Messi, und seinem 11-jährigen Sohn Mateo hat in den sozialen Medien großes Interesse geweckt. Besonders Messis Umgang mit Geld und den Wünschen seines Kindes erregte Aufmerksamkeit.

Berichten zufolge bat Mateo seinen Vater, ihm noch etwas zu kaufen. Darauf antwortete Messi scherzhaft:

„Ich habe dir doch einen Hotdog gekauft, oder? Das muss reichen. Ich habe kein Geld mehr!“ Messis Aussage soll zeigen, dass er sich im Alltag mit seinen Kindern um Normalität bemüht. Obwohl er zu den bestverdienenden Sportlern der Welt gehört, vermittelte er humorvoll, dass er nicht jeden Wunsch seiner Kinder sofort erfüllen muss.

Die Nutzer reagierten unterschiedlich auf Messis Gespräch mit Mateo. Einige lobten den Fußballer dafür, seine Kinder nicht an ein Leben im Luxus zu gewöhnen, während andere die Situation einfach als Scherz eines Vaters mit seinem Sohn auffassten.

Wie sollten berühmte und wohlhabende Eltern Ihrer Meinung nach ihre Kinder erziehen? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare.