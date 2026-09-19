Clicks Communicator Smartphone mit physischer Tastatur angekündigt

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Clicks Communicator Smartphone mit physischer Tastatur angekündigt

Heutzutage sehen fast alle Smartphones gleich aus und werden hauptsächlich von Touchscreens dominiert. Laut ixbt.com hat Clicks jedoch bekannt gegeben, dass die Arbeiten am ersten Clicks Communicator Smartphone mit physischer QWERTY-Tastatur kurz vor dem Abschluss stehen und die technischen Details deutlich verbessert wurden. Das für Dezember geplante Gerät richtet sich an Nutzer, die viel mit Texten arbeiten und gerne schreiben, und erinnert an klassische BlackBerry-Geräte. Dies berichtet Nachrichten von Ixbt.com.

Vor der Veröffentlichung entschieden sich die Hersteller aufgrund von Kundenanforderungen, die Kernfunktionen des Geräts zu verstärken. Insbesondere wurde der RAM um 50 Prozent von 8 GB auf 12 GB erhöht. Auch die Akkukapazität wurde vergrößert; statt der ursprünglich geplanten 4000 mAh wird nun ein 4350 mAh Akku verbaut.

Akkusicherheit und technische Änderungen

Während der Entwicklung des Geräts mussten die Ingenieure von den ursprünglichen Plänen abweichen. Zunächst war die Verwendung eines Silizium-Kohlenstoff-Akkus vorgesehen, doch das Unternehmen stellte bei internen Tests eine hohe Ausfallrate fest. Daher wurde die Entscheidung getroffen, auf herkömmliche Lithium-Ionen-Akkus umzusteigen. Der neue Lithium-Ionen-Akku ist für über 800 Ladezyklen ausgelegt.

Das Smartphone läuft mit Android. Bei der Bestellung können Kunden ihr bevorzugtes physisches Tastaturlayout wählen. Das Gerät wird in den drei Hauptfarben Smoke, Onyx und Clover erhältlich sein. Zudem werden 12 austauschbare Designvarianten für die Rückseite angeboten, darunter zwei Kunstleder-Cover.

Zubehör und Zusatzdienste

Ein spezielles Ökosystem an Schutzvorrichtungen und Diensten wurde ebenfalls für das Gerät vorbereitet. Clicks hat in Zusammenarbeit mit der Marke Dbrand Zubehör entwickelt:

  • Die MNML-Schutzhülle ist in drei Farben erhältlich und kostet 39 Dollar.
  • Ein Set aus zwei Prism-Schutzfolien inklusive Montagehilfe kostet 34,95 Dollar.
  • Das zweijährige Clicks Care Garantieverlängerungsprogramm kostet 129,99 Dollar.
Die Clicks Care Garantie deckt Sturzschäden, Flüssigkeitsschäden, Displaybrüche, Kameraobjektive, Gehäuse, Tasten und Anschlüsse ab. Das Unternehmen verspricht, statt langer Reparaturen ein Neugerät zu versenden, wobei jedoch eine Selbstbeteiligung von 49 Dollar pro Versicherungsfall anfällt.

Darüber hinaus wird für Nutzer in den USA und Großbritannien der Dienst Clicks Mobile mit eSIM-Unterstützung eingeführt. Über diesen Dienst können Mobilfunk und Internet direkt auf dem Communicator aktiviert werden; die ersten zwei Monate sind für Nutzer kostenlos. Ein separater physischer Slot für herkömmliche nano-SIM-Karten ist ebenfalls vorhanden.

Derzeit werden Vorbestellungen für den Clicks Communicator entgegengenommen. Bis zum 1. Oktober kann das Smartphone für 500 Dollar vorbestellt werden, danach steigt der empfohlene Preis auf 650 Dollar. Die ersten fertigen Geräte werden ab Dezember 2026 an die Kunden ausgeliefert.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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