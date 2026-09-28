Neues Vivo X Fold 6 Smartphone erscheint im Oktober auf dem Weltmarkt

Laut Ixbt.com hat Vivo, ein Unternehmen, das sich einen einzigartigen Platz auf dem modernen Technologiemarkt erarbeitet, das internationale Veröffentlichungsdatum für sein nächstes Flaggschiff-Gerät, das faltbare Smartphone Vivo X Fold 6, bekannt gegeben. Basierend auf Informationen des Insiders Abhishek Yadav wird das fortschrittliche Gadget der nächsten Generation am 1. Oktober weltweit und am 6. Oktober auf dem indischen Markt offiziell vorgestellt. Diese internationale Veröffentlichung erfolgt vier Monate nach dem Debüt des Geräts in China im Juni dieses Jahres. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Es ist erwähnenswert, dass sich die globale Version für Kunden außerhalb Chinas durch eine Reihe technischer und softwareseitiger Merkmale auszeichnet. Insbesondere wird erwartet, dass das Smartphone auf dem internationalen Markt mit 12 GB RAM sowie 256 GB oder 512 GB internem Speicher auf den Markt kommt. Den Nutzern werden zwei Farbvarianten zur Auswahl stehen: Prism Black und Nebula Teal.

Software- und Designänderungen

Eines der wichtigsten Merkmale des Geräts ist seine Software. Während das für China hergestellte Modell mit dem System OriginOS 6 Fold ausgestattet ist, wird die für den internationalen Markt bestimmte Version mit der neueren Software OriginOS 7 ausgeliefert. Gleichzeitig wird erwartet, dass die grundlegende Hardware-Konfiguration im Vergleich zur vorherigen Version unverändert bleibt.

Das Smartphone ist mit zwei hochwertigen Displays ausgestattet, die dem Benutzer hohen Komfort bieten. Im Inneren befindet sich ein riesiger 8,02-Zoll-Bildschirm auf Basis des modernen M14-Materials, während an der Außenseite ein 6,51-Zoll-Panel für die bequeme Nutzung angebracht ist. Diese beiden Bildschirme ermöglichen es, das Gadget sowohl als Tablet als auch als normales Smartphone zu verwenden.

Hohe Leistung und fortschrittliche Kamerafunktionen

Die Arbeitsgeschwindigkeit des außergewöhnlichen faltbaren Telefons ist ebenfalls auf einem hohen Niveau. Die Leistung des Geräts wird durch das von Vivo speziell entwickelte Dimensity 9500 Super Edition SoC gesteuert. Dies ermöglicht es, selbst anspruchsvollste Aufgaben und Anwendungen problemlos zu bewältigen.

Auch für Fotografie-Enthusiasten bietet das Gerät großartige Möglichkeiten. Die Hauptkamera des Smartphones ist mit einem 200 MP Sensor ausgestattet, der durch ein periskopisches Teleobjektiv mit Zeiss APO-Zertifizierung sowie eine 50 MP Weitwinkelkamera ergänzt wird. Zudem gibt es eine Unterstützung für den vom Hersteller speziell angebotenen 200 mm Zeiss Telekonverter.

Um den reibungslosen Betrieb dieser fortschrittlichen Technologien zu gewährleisten, ist das Gerät mit einem riesigen 7000 mAh Akku ausgestattet. Zum Aufladen werden 80 W kabelgebundene und 40 W kabellose Schnellladetechnologien unterstützt.