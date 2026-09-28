Oasis-Frontmann Liam Gallagher hat behauptet, über vertrauliche Informationen zum bevorstehenden endgültigen Urteil bezüglich der finanziellen Verstöße von Manchester City zu verfügen. Wie Goal.com berichtet, äußerte sich der eingefleischte „Cityzens“-Fan in den sozialen Medien, um besorgte Anhänger zu beruhigen und seine Zuversicht auszudrücken, dass der Verein schweren sportlichen Sanktionen entgehen werde. berichtet Goal.com.

Zur Erinnerung: Der englische Fußball wurde von Berichten erschüttert, wonach eine unabhängige Kommission der Premier League Manchester City in 114 von 115 Fällen finanzieller Verstöße zwischen 2009 und 2018 für schuldig befunden hat. Diese langwierige Untersuchung löste Spekulationen aus, dass dem Verein die härtesten Strafen drohen könnten, einschließlich eines Abstiegs oder der Aberkennung historischer Titel.

Das Statement des Sängers in den sozialen Medien

Liam Gallagher wies diese Befürchtungen jedoch zurück und behauptete, er habe Informationen über das Schicksal des Vereins aus einer hochrangigen Quelle im Fußball erhalten. Auf dem sozialen Netzwerk X teilte der Musiker seine Gedanken mit und enthüllte die Strafe, die seiner Meinung nach auf die Führung im Etihad Stadium zukommt.

Ihm zufolge werde der Verein selbst im Falle eines verlorenen Berufungsverfahrens lediglich mit einer Geldstrafe und einer Transfersperre belegt. „Selbst wenn wir die Berufung verlieren – was nicht passieren wird –, bekommen wir nur eine Geldstrafe und eine Transfersperre, das war's“, schrieb der Sänger an die Fans.

Reaktionen der Fans und Skepsis

Die kühnen Behauptungen des Rockstars lösten in der Fußballwelt und bei rivalisierenden Fans sofort weit verbreitete Skepsis und Spott aus. Viele Beobachter wiesen darauf hin, dass die Regeln der Premier League weitaus strengere Strafen vorsehen, und stellten die Zuverlässigkeit der Informationen des Musikers in Frage.

Insbesondere ein Nutzer der sozialen Medien verwies sarkastisch auf die Möglichkeit eines Abstiegs des Teams. Andere Fans betonten ebenfalls, dass es schwierig sei, solchen Leaks zu vertrauen, bevor die offizielle Kommission ihre endgültige Entscheidung bekannt gibt.