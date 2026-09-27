Honor Magic 9 Pro Max unterstützt vier SIM-Karten gleichzeitig

Vor der offiziellen Vorstellung hat die Marke Honor ein weiteres einzigartiges Merkmal ihres neuen Flaggschiffs, des Magic 9 Pro Max Smartphones, enthüllt. Laut ixbt.com wird das Gerät mit einem fortschrittlichen hybriden Dual Physical SIM- und Dual eSIM-System ausgestattet sein, das die gleichzeitige Nutzung von vier Mobilfunknummern ermöglicht. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Während die meisten aktuellen Flaggschiff-Geräte auf die Unterstützung von zwei oder maximal drei Nummern beschränkt sind, setzt das neue Honor-Modell einen neuen Standard für Liebhaber mobiler Konnektivität. Das Gerät ermöglicht die gleichzeitige Aktivierung von zwei herkömmlichen physischen SIM-Karten und zwei eSIM-Nummern. Der Hersteller kündigte zudem einen Dual Standby-Modus an, bei dem zwei ausgewählte Nummern dauerhaft im Standby-Modus aktiv bleiben können.

Fortschrittliche Bildschirmtechnologien und Langlebigkeit

Das Smartphone besticht nicht nur durch seine Konnektivitätsoptionen, sondern auch durch sein Flaggschiff-Display. Wie kürzlich bekannt wurde, wird das Magic 9 Pro Max über einen einzigartigen Black Diamond-Bildschirm verfügen, der aus 5600 Siliziumnitrid-Schichten besteht. Dank dieser Technologie liegt der Reflexionskoeffizient des Displays bei nur 1,5 Prozent, was eine perfekte Sichtbarkeit selbst bei hellem Tageslicht und eine hohe Widerstandsfähigkeit gewährleistet.

Das Gerät ist mit einem flachen 6,8-Zoll-LTPO-Display mit dünnen Rändern ausgestattet. Es bietet eine Auflösung von 2868 × 1320 Pixeln und eine Bildwiederholrate von 120 Hz. Dies bietet Nutzern eine Bildqualität auf höchstem Niveau beim Konsumieren von Inhalten und beim Spielen.

Hohe Leistung und beeindruckende Autonomie

Auch die Hardware des Smartphones setzt auf modernste Komponenten. Laut ixbt.com wird das Modell vom neuen und leistungsstärksten Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Prozessor angetrieben. In diesem leistungsstarken Gerät ist ein riesiger 8800 mAh Akku verbaut.

Auch die Lademöglichkeiten des Akkus sind auf einem sehr hohen Niveau umgesetzt. Nutzer können die 100 W kabelgebundene und 80 W kabellose Schnellladetechnologie verwenden, wodurch der riesige Akku in kurzer Zeit aufgeladen werden kann.

Kameras auf Profi-Niveau und Schutz

Die optischen Fähigkeiten des Smartphones werden viele beeindrucken. Das Gerät wird mit zwei 200-Megapixel-Kameras (Hauptmodul und Periskop), einem 50-Megapixel-Ultraweitwinkelobjektiv und einer quadratischen 55-Megapixel-Frontkamera ausgestattet sein. Das Gehäuse ist nach IP69K-Standard geschützt und verfügt über dedizierte Tasten für AI und Kamerafunktionen sowie leistungsstarke Dual-Lautsprecher. Die offizielle Vorstellung der Honor Magic 9 Pro Max Serie ist für den 28. September geplant.