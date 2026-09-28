Honor Watch 6 Pro in China gestartet: Fortschrittliche Funktionen

Die neue Smartwatch Honor Watch 6 Pro mit fortschrittlichen Funktionen ist offiziell auf dem chinesischen Markt erhältlich. Laut ixbt.com zieht dieses Wearable-Gadget die Aufmerksamkeit der Nutzer durch sein High-Tech-Display, einzigartige Gesundheitsüberwachungsfunktionen und eine lange Akkulaufzeit auf sich. Dies berichtet Ixbt.com .

Das neue Gerät hat einen Startpreis von 1699 Yuan und ist derzeit für Kunden in China verfügbar. Das Design und die technische Architektur der Uhr sind darauf ausgerichtet, die täglichen Bedürfnisse moderner Nutzer zu erfüllen.

Display und robustes Gehäuse

Das Gadget ist mit einem 1,5-Zoll-Dual-Layer-OLED-Bildschirm ausgestattet, der mithilfe der Pixellithografie-Technologie hergestellt wurde. Der Hersteller gibt an, dass die Bildschirmhelligkeit einen Rekordwert von 4500 nits erreicht, was eine gute Lesbarkeit selbst bei direkter Sonneneinstrahlung ermöglicht.

Zudem wurde für das Uhrengehäuse nano-mikrokristallines Keramikmaterial verwendet. Als Softwarebasis dient die MagicOS-Plattform, die eine stabile und schnelle Leistung des Geräts gewährleistet.

KI-gestützte Gesundheitsüberwachung

Laut ixbt.com ist das Hauptmerkmal des Modells Honor Watch 6 Pro das Honor Health System. Dieses System ist in der Lage, Anzeichen für ein hohes Risiko eines Herzstillstands zu erkennen und schrittweise Warnungen auszugeben. Wenn ein Risiko bestätigt wird, alarmiert die Uhr den Nutzer per Vibration, kontaktiert Notrufnummern und zeigt Anweisungen zur Wiederbelebung auf dem Bildschirm an.

Das Gerät unterstützt die kontinuierliche Blutdrucküberwachungsfunktion 2.0, die über eine KI-Analyse verfügt, welche körperliche Aktivität, Schlaf, Stimmung und Druckschwankungen berücksichtigt. Zusätzlich kann sich die Uhr mit dem Sinocare-System zur kontinuierlichen Glukoseüberwachung verbinden, um Blutzuckerdaten auf dem Display anzuzeigen.

Akkulaufzeit und Kompatibilität

Laut den von Honor bereitgestellten Daten zur Akkulaufzeit kann die Uhr autonom bis zu 18 Tage lang betrieben werden. Im normalen Nutzungsmodus sinkt dieser Wert jedoch auf 10 Tage und bei aktiviertem Always-On-Display auf 7 Tage. Im Modus der kontinuierlichen Gesundheitsüberwachung hält der Akku 4 Tage lang.

Das Gerät funktioniert nahtlos sowohl mit Honor- als auch mit iPhone-Smartphones und ermöglicht den Empfang von Benachrichtigungen.