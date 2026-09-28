Ivan Rakitić gibt zu, dass er das WM-Finale 2018 immer noch nicht ansehen kann

Der ehemalige kroatische Nationalspieler Ivan Rakitić hat zugegeben, dass der Schmerz über die Niederlage im WM-Finale 2018 gegen Frankreich für ihn immer noch schwer zu ertragen ist. Wie MARCA berichtet, erklärte der erfahrene Fußballer, dass er trotz der vergangenen Jahre noch nie die Highlights des entscheidenden Spiels gesehen habe und selbst jetzt wegschauen würde, wenn das Video abgespielt würde. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Im WM-Finale 2018, das im Moskauer Luschniki-Stadion stattfand, traf Kroatien auf Frankreich und unterlag mit 2:4. Ivan Rakitić, der die vollen 90 Minuten auf dem Platz stand, war eine der Schlüsselfiguren der „Vatreni“, die zum ersten Mal in ihrer Geschichte ein WM-Finale erreicht hatten.

Ein historisches Ergebnis und unvergesslicher Stolz

Nachdem die kroatische Mannschaft in der K.o.-Phase drei Spiele in Folge durch Comebacks gewonnen hatte, um das Finale zu erreichen, erntete sie weltweite Anerkennung. Bei einer Veranstaltung in Sevilla erinnerte sich der ehemalige Mittelfeldspieler an jene Zeit und betonte, dass dieses Ergebnis für eine kleine Nation mit weniger als vier Millionen Einwohnern eine Quelle immensen Stolzes war.

„Es war damals eine sehr schwierige Prüfung. Bis heute habe ich mir keine einzige Szene dieses Finales angesehen. Zehn Minuten nach der Niederlage empfanden wir großen Stolz, denn Kroatien ist nicht Spanien; wir haben eine sehr kleine Bevölkerung, aber wir haben es geschafft, die Liebe der ganzen Welt zu gewinnen, sogar die von Frankreich“, betonte Rakitić.

Neue Herausforderungen voraus

Obwohl Ivan Rakitić nicht verhehlte, dass er die Trophäe gerne in die Höhe gestreckt hätte, fügte er hinzu, dass der weltweite Respekt und die unterstützenden Nachrichten aus aller Welt ihm Trost gespendet hätten. Derzeit bereiten sich die Kroaten vor dem Hintergrund der Geständnisse des Spielers auf ihre nächsten wichtigen Spiele vor.

Es ist bekannt, dass die kroatische Nationalmannschaft im Rahmen der UEFA Nations League gegen Spanien antreten wird. In diesem Duell, das im Stadion Ramón Sánchez Pizjuán in Andalusien stattfindet, werden die „Vatreni“ ihren Kampf um die Tabellenspitze in ihrer Gruppe fortsetzen.