Gonçalo Ramos ersetzt Cristiano Ronaldo und führt Portugal zum Sieg

Die portugiesische Nationalmannschaft besiegte Norwegen auswärts mit 2:1 und setzt ihren erfolgreichen Lauf in der Nations League fort. Wie Goal.com berichtet, ließ Cheftrainer Jorge Jesus den legendären Cristiano Ronaldo auf der Bank und schenkte Gonçalo Ramos das Vertrauen in der Startelf, was der Stürmer mit dem entscheidenden Treffer zurückzahlte. Das hart umkämpfte Spiel in Oslo festigte die Dominanz der Portugiesen in der Gruppe. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Der Spielbeginn verlief günstig für die Gäste. Zu Beginn der Begegnung eröffnete João Félix den Torreigen und brachte Portugal in Führung. Danach wurden die Gastgeber aktiver und erzielten den Ausgleich. Insbesondere Erling Haaland erzielte mit seinem 22. Nations-League-Tor einen Rekordwert und stellte den Gleichstand wieder her. Dennoch ging die Initiative in der zweiten Halbzeit wieder an die Gäste über.

Das entscheidende Tor und das Vertrauen des Trainers

In der zweiten Halbzeit reagierte Gonçalo Ramos nach einem schweren Fehler des norwegischen Torhüters Ørjan Nyland gedankenschnell und erzielte den zweiten Treffer für sein Team. Der 25-jährige Stürmer traf noch ein weiteres Mal, doch das VAR-System annullierte das Tor aufgrund eines Regelverstoßes. Nach 81 Minuten wurde er durch Francisco Trincão ersetzt; damit steht der Stürmer nun bei 29 Länderspielen und 12 Toren.

In einem Interview mit Sport TV nach dem Spiel betonte Gonçalo Ramos, dass der mannschaftliche Erfolg wichtiger sei als persönliche Statistiken oder Schlagzeilen. „Jeder Moment ist wichtig. Das Wichtigste ist, zu zeigen, was ich kann, wenn ich gebraucht werde, und dem Team zu helfen. Das ist das Ergebnis meiner Arbeit und all dessen, was ich auf dem Platz für die Mannschaft leiste, nicht nur die Tore“, sagte der Fußballer.

Konkurrenz mit Ronaldo und Zukunftspläne

Dieser Sieg bewahrte die ungeschlagene und perfekte Serie der portugiesischen Nationalmannschaft unter Jorge Jesus. Nach diesem schwierigen Auswärtssieg führt das Team die Gruppe A4 mit 6 Punkten an. Ramos' aktive Spielweise und seine Torgefahr sorgen für ein interessantes Luxusproblem für den Cheftrainer, da Cristiano Ronaldo auf dem Weg zur 1000-Tore-Marke regelmäßig spielen möchte.

Nun reist die portugiesische Nationalmannschaft am Donnerstag nach Dänemark. Durch seine Heldentat in Oslo ist Ramos ein ernsthafter Kandidat, seinen Platz in der Startelf für das kommende Spiel zu behalten. Die Schützlinge von Jesus wollen alle Gruppenspiele gewinnen und arbeiten daran, ihre Spielqualität weiter zu verbessern.