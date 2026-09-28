Weltrekord in der Türkei: 6.840 Liter Bohnen gekocht

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Weltrekord in der Türkei: 6.840 Liter Bohnen gekocht

In der türkischen Stadt Kelkit wurde bei einer Veranstaltung zur Präsentation des lokalen landwirtschaftlichen Erbes eine riesige Menge Bohnen zubereitet und damit ein neuer Guinness-Weltrekord aufgestellt.

Die Organisatoren bereiteten am 22. August fast 1.807 Gallonen, also 6.840 Liter, gekochte Bohnen zu. Diese Menge entspricht etwa 15.000 Dosen Bohnen.

Die Rekordveranstaltung wurde gemeinsam von der Handels- und Industriekammer Kelkit, dem Gouverneursamt Gümüşhane und der Stadtverwaltung Kelkit organisiert.

Die Region Kelkit ist für ihre lokale Bohnensorte bekannt, die als Kelkit Şeker Fasulyesi bekannt ist. Sie gilt als eines der bemerkenswertesten landwirtschaftlichen Produkte dieser Region.

Köche und Beamte feiern den Guinness-Rekord beim Kochen in einem riesigen Topf.

Die Organisatoren teilten den Vertretern von Guinness World Records mit, dass dieses Ergebnis von historischer Bedeutung für Kelkit, Gümüşhane und die gesamte Region sei. Sie betonten, dass der Rekord die lokalen landwirtschaftlichen Traditionen, die in der Region angebauten Produkte sowie die gemeinsame Arbeit der Bevölkerung widerspiegele.

Auf diese Weise hat Kelkit den Weltrekord für die größte Portion gekochter Bohnen aufgestellt. Das neue Ergebnis übertraf den bisherigen Rekord von 1.479,36 Gallonen.Dieser Erfolg wurde von der Bevölkerung in Kelkit mit großem Stolz aufgenommen. Der Rekord wurde nicht nur als Möglichkeit zur Förderung lokaler landwirtschaftlicher Produkte gewertet, sondern auch als Chance, die agrarische Identität von Kelkit auf internationaler Ebene zu präsentieren.

Ushbu yutuq Kelkit aholisi tomonidan ham katta g‘urur bilan qabul qilindi. Rekord nafaqat mahalliy qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini targ‘ib qilish, balki Kelkitning agrar o‘ziga xosligini xalqaro maydonda namoyish etish imkoni sifatida ham baholandi.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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