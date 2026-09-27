Oppo Find X10 Pro Max Smartphone-Kamera getestet

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Oppo Find X10 Pro Max Smartphone-Kamera getestet

Ein neues Flaggschiff, das den globalen Mobilfunkmarkt revolutionieren will – das erste Smartphone mit drei 200-MP-Kameras – wurde in der Praxis getestet. Laut ixbt.com hat die bekannte Ressource ITHome die ersten echten Fotos des Oppo Find X10 Pro Max veröffentlicht, und das Gerät hat die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich gezogen. Dieses Gadget gilt derzeit als einer der Hauptanwärter auf den Titel des weltweit besten Kamerahandys. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten.

Technische Fähigkeiten der Kamera und Module

Die Hauptkamera des Smartphones ist mit einem großen 1/1,3-Zoll-Sensor und einem F/1,5-Blendenobjektiv ausgestattet und verfügt über ein Stabilisierungssystem der CIPA 6.5-Stufe. Zudem nutzt das Gerät die neue DeepPix-Technologie, die einen Dynamikumfang von bis zu 17 EV bietet. Das Periskop-Teleobjektiv verfügt über einen 1/1,56-Zoll-Sensor, eine F/2,1-Blende und eine äquivalente Brennweite von 70 mm, unterstützt durch eine Stabilisierung der CIPA 7.5-Stufe.

Als drittes 200-MP-Modul wurde eine Weitwinkelkamera mit einer Größe von 1/1,56 Zoll gewählt. Diese Kamera mit F/2,2-Blende bietet einen weiten Betrachtungswinkel von bis zu 124 Grad. Der Danxia-Farbsensor der zweiten Generation ergänzt das Haupttrio und sorgt für eine natürlichere Wiedergabe von Foto- und Videoaufnahmen, wobei seine Lichtempfindlichkeit um 43 Prozent gesteigert wurde.

Zoom-Fähigkeiten und Hasselblad-Zubehör

Der Hauptvorteil der drei 200-MP-Sensoren zeigt sich deutlich beim Zoomen. Dank des speziellen Hasselblad Ultra Clear-Modus behält das Smartphone feine Details besonders gut bei, insbesondere bei Verwendung des Teleobjektivs. Im Standardmodus bietet das Find X10 Pro Max einen bis zu 120-fachen Zoom, und Testergebnisse zeigen, dass bei 6-facher und 10-facher Vergrößerung eine hohe Schärfe erhalten bleibt.

Darüber hinaus haben die Ingenieure von Oppo einen speziellen Hasselblad-Telekonverter für dieses Modell entwickelt. Dieses Zubehör, das über ein spezielles Gehäuse und einen Adapter angeschlossen wird, funktioniert ausschließlich mit dem 200-MP-Teleobjektiv. Damit bietet das Smartphone einen 10-fachen optischen Zoom und einen 20-fachen verlustfreien Zoom, während der maximale digitale Zoom bis zu 200-fach erreicht.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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