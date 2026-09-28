Samsung Galaxy S27 Ultra Flaggschiff könnte drei Kameras besitzen

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Samsung Galaxy S27 Ultra Flaggschiff könnte drei Kameras besitzen

Erste interessante Details zum Design des kommenden Samsung Galaxy S27 Ultra Flaggschiff-Smartphones sind aufgetaucht. Bilder von speziellem Zubehör und Hüllen, die im Internet kursieren, haben einige Geheimnisse über die Struktur des rückseitigen Kamerablocks des zukünftigen Geräts gelüftet und stoßen bei Technikbegeisterten auf großes Interesse. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Ixbt.com wurden online Bilder von mehreren verschiedenen Hüllen für das Samsung Galaxy S27 Ultra geleakt. Diese Details zeigen die Platzierung der optischen Module auf der Rückseite des Geräts deutlich präziser als frühere CAD-Renderings und deuten auf einige konstruktive Änderungen hin.

Änderungen am Design des Kamerablocks

Während erste Leaks nur die allgemeinen Konturen des Kameramoduls zeigten, zeichnen sich die neuen Hüllen durch separate Aussparungen für jedes Objektiv aus. Dies ermöglicht ein besseres Verständnis dessen, was sich im vertikalen ovalen Bereich rechts neben den Hauptlinsen befindet.

Basierend auf den erhaltenen Bildern lässt sich sagen, dass sich die dritte Kamera im oberen Teil des ovalen Blocks befindet. Zudem ist in diesem Block ein kleines rundes Loch zu sehen, das in früheren CAD-Modellen nicht identifizierbar war.

Technische Details und Fragen

Experten vermuten, dass es sich bei diesem kleinen runden Loch höchstwahrscheinlich um einen Laser-Assistenten für den Autofokus handelt. Interessanterweise ist er durch einen Blitz von der dritten Kamera getrennt, was darauf hindeutet, dass die Ingenieure bei der Anordnung der internen Komponenten neue Lösungen gewählt haben.

Dennoch liefern nicht alle Hüllenmuster die gleichen Informationen. Einige Varianten zeigen nur zwei Öffnungen rechts neben dem Hauptblock, obwohl dort logischerweise drei Module vorhanden sein sollten.

Derzeit gibt es noch viele offene Fragen zur Struktur des Hauptkamerablocks des Samsung Galaxy S27 Ultra. Dennoch lässt sich anhand der verfügbaren Bilder bereits vermuten, dass das zukünftige Flaggschiff insgesamt über drei Hauptkameramodule verfügen wird.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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