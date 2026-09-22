Vivo X500 vorgestellt: Leistungsstarker Akku und Zeiss-Kamera

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Vivo X500 vorgestellt: Leistungsstarker Akku und Zeiss-Kamera

Vivo, einer der führenden Akteure auf dem Markt für Mobilgeräte in China, hat offiziell sein neues Basismodell der Flaggschiff-Serie vorgestellt — das Vivo X500 Smartphone. Laut ixbt.com vereint dieses Gerät fortschrittliche technische Spezifikationen, leistungsstarke Kamerafunktionen und einen rekordverdächtigen Akku mit einem komfortablen Display-Design mittlerer Größe. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Einer der bemerkenswertesten Aspekte des neuen Smartphones ist sein optisches System. Die Hauptkamera verfügt über einen 1/1,28-Zoll Blueprint × Sony LYTIA-828 Sensor, den größten Primärsensor der Vivo X500-Serie. Zudem ist die Kamera mit einem fortschrittlichen CIPA 5.5-Stabilisierungssystem ausgestattet, das laut Hersteller die Leistung eines dedizierten Gimbals erreicht.

Foto- und Videofunktionen

Die Fähigkeiten des Geräts beschränken sich nicht nur auf den Hauptsensor. Das integrierte Teleobjektiv basiert ebenfalls auf dem Sony LYTIA-610 Sensor und bietet die gleiche Leistung wie das X500 Pro Modell. Diese Telekamera unterstützt ebenfalls die CIPA 5.5-Stabilisierung, ermöglicht 4K-Videoaufnahmen mit 120 fps und bietet die Option zum Anschluss eines externen Telekonverters.

Darüber hinaus können Nutzer 4K Live-Videos im Kinomodus mit verschiedenen Farbprofilen aufnehmen. Für die Bildverarbeitung ist ein spezieller Blueprint V3+ Prozessor verbaut, der für klarere und qualitativ hochwertigere Aufnahmen sorgt.

Technische Daten und Preise

Auch bei der Akkukapazität zeigt das neue Modell eine hohe Wettbewerbsfähigkeit. Das Gerät ist mit einem extrem großen 7500 mAh Akku ausgestattet, der 90 W kabelgebundenes und 40 W kabelloses Schnellladen unterstützt. Das Gehäuse ist gemäß den modernen IP68- und IP69-Standards vollständig gegen Wasser und Staub geschützt.

Das Smartphone verfügt über ein flaches 6,59-Zoll LTPS-Display mit einer Bildwiederholrate von 144 Hz und 1,5K-Auflösung. Die Hardware basiert auf dem MediaTek Dimensity 9600M Prozessor. Das Vivo X500 ist zudem das erste Gerät mit dem neuen OriginOS 7 Betriebssystem, wobei das Unternehmen garantiert, dass die Software über sechs Jahre hinweg ihre ursprüngliche Flüssigkeit beibehält.

Das Smartphone ist in vier Farbvarianten und drei Speicherkonfigurationen erhältlich. Die Version mit 12/256 GB beginnt bei etwa 820 USD, das 12/512 GB Modell kostet 895 USD und die Top-Version mit 12 GB / 1 TB liegt bei 1045 USD.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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