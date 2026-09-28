Mann nach Erstellung von KI-Bildern mit Erdoğan und dem Justizminister verhaftet

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Mann nach Erstellung von KI-Bildern mit Erdoğan und dem Justizminister verhaftet

In der türkischen Hauptstadt Ankara wurde der 53-jährige Mehmet Çakmak verhaftet, weil er mithilfe von künstlicher Intelligenz erstellte gefälschte Bilder über WhatsApp verbreitet hatte. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Anadolu.

Es wurde bekannt, dass der Mann mithilfe von KI Bilder erstellt hatte, die ihn zusammen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan und dem Justizminister Yılmaz Tunç zeigten. Er veröffentlichte diese Bilder in seinem WhatsApp-Status.

Den Ermittlungen zufolge versuchte er durch diese Bilder den Eindruck zu erwecken, enge Beziehungen zu hochrangigen Regierungsbeamten zu unterhalten.

Mehmet Çakmak wurde am 23. September in seinem Haus im Bezirk Keçiören in Ankara festgenommen. Während der Untersuchung stellte sich heraus, dass er bereits in vier separaten Kriminalfällen vorbestraft war.

Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen „Einflusshandels“ sowie der öffentlichen Verbreitung unwahrer Informationen mit dem Ziel, Angst, Schrecken oder Panik in der Bevölkerung zu schüren, eingeleitet. Später wurde er per Gerichtsbeschluss inhaftiert.

Mehmet ÇakmakRecep Tayyip ErdoğanKünstliche IntelligenzAnadolu AgencyTürkei
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«ZAMIN.UZ» Redakteur

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