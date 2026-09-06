Vivo X500 Flaggschiff-Serie in China zur Vorbestellung freigegeben

Vivo, eine der führenden Technologiemarken Chinas, bereitet die Einführung seiner neuen Generation von Flaggschiff-Smartphones vor. Laut ixbt.com ist die lang erwartete neue Serie, bestehend aus den Modellen Vivo X500, Vivo X500 Pro und Vivo X500 Pro Max, ab sofort auf der großen chinesischen Handelsplattform JD.com zur Vorbestellung verfügbar. Die offizielle Präsentation der Smartphones ist für den 7. September dieses Jahres geplant. Dies berichtet Ixbt.com .

Es wird erwartet, dass diese Flaggschiff-Serie die mobilen Fotografie-Fähigkeiten auf ein neues Niveau hebt. Insbesondere das Basismodell der Serie, das Vivo X500, soll mit einer fortschrittlichen 1/1,28-Zoll LYTIA-828 Hauptkamera, einem LYTIA-610 Teleobjektiv sowie einer 50 MP Ultraweitwinkelkamera ausgestattet sein. Auch das Modell Vivo X500 Pro wird voraussichtlich über ein ähnliches Telemodul verfügen.

Die fortschrittliche Pro Max Version

Das Vivo X500 Pro Max gilt als das fortschrittlichste Highlight der neuen Serie. Dieses Gerät wird mit einem beeindruckenden 6,83-Zoll BOE Q11 Display mit 2K-Auflösung ausgestattet sein. Die Fotofunktionen des Smartphones umfassen einen 1/1,28-Zoll 50 MP Hauptsensor, ein leistungsstarkes 200 MP HP Telemodul sowie eine 50 MP Ultraweitwinkelkamera.

Nach Angaben des Herstellers verfügt die Flaggschiff-Kamera über ein Stabilisierungssystem auf Gimbal-Niveau, das einen erweiterten Arbeitswinkel von 3 Grad ermöglicht. Darüber hinaus wird betont, dass das Gerät in der Lage sein wird, 4K-Videos mit 240 fps aufzunehmen und mit dem weltweit ersten 2nm Dimensity 9600 Pro Prozessor ausgestattet sein wird.

Software und Zukunftspläne

Die Smartphones zeichnen sich nicht nur durch ihre High-End-Hardware aus, sondern auch durch ihre fortschrittlichen Softwarelösungen. Insbesondere führt die neue Serie die Atomic Workbench-Funktion ein, die es Benutzern ermöglicht, mit fünf Anwendungen gleichzeitig auf einem Bildschirm zu arbeiten und flüssig zwischen ihnen zu wechseln.

Zuvor hatte unsere Redaktion berichtet, dass das Modell Vivo X500 Pro Max in der IMEI-Datenbank aufgetaucht ist, und über seine voraussichtlichen Spezifikationen informiert. Gleichzeitig demonstrierte der Produktmanager des Unternehmens, Han Boxian, diese Woche die Fähigkeiten des Gadgets in der Praxis, indem er Videos zeigte, die mit der Zeiss Super Dynamic-Kamera des Geräts aufgenommen wurden.