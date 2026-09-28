Leandro Paredes äußert sich zu seiner Zukunft in der Nationalmannschaft

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Leandro Paredes äußert sich zu seiner Zukunft in der Nationalmannschaft

Der Mittelfeldspieler der argentinischen Nationalmannschaft und von Boca Juniors, Leandro Paredes, hat sich vor dem Hintergrund einer langfristigen FIFA-Sperre und der Abschiedsspiele von Kapitän Lionel Messi zu seiner Zukunft im Nationalteam geäußert. Dies berichtete ESPN Argentina. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Es ist bekannt, dass der erfahrene Mittelfeldspieler aufgrund der Ereignisse nach dem WM-Finale 2026 von der FIFA für 10 Spiele gesperrt wurde. Diese Strafe führte dazu, dass er die aktuellen Trainingslager verpasste und Gerüchte über ein mögliches Ende seiner Länderspielkarriere befeuerte.

Platz in der Nationalmannschaft und Sperre

Nach dem dramatischen 3:2-Sieg von Boca Juniors gegen Racing Club im Viertelfinale des argentinischen Pokals beantwortete Paredes Fragen der Medien. Er betonte, dass er weiterhin ein fester Bestandteil des Teams von Lionel Scaloni sei und bereit sei, nach Ablauf seiner Sperre zurückzukehren.

Laut Paredes hat er noch nicht mit dem Cheftrainer gesprochen, plant aber, das Trainingszentrum zu besuchen, um sich über den Zustand der Mannschaft zu informieren. Er merkte an, dass er ohne die Sperre derzeit im Trainingslager der Nationalmannschaft wäre.

Scalonis Zukunft und Messis Abschied

Goal.com berichtet, dass der argentinische Fußballverband Cheftrainer Lionel Scaloni einen neuen Zweijahresvertrag mit einer Option bis 2030 angeboten hat. Dies deutet auf Stabilität in den Plänen der amtierenden Weltmeister für die kommenden Qualifikationsphasen hin.

Die aktuelle Länderspielpause ist eine hochemotionale Zeit für den argentinischen Fußball, da sich Lionel Messi auf sein historisches Abschiedsspiel für die Nationalmannschaft vorbereitet. Die Albiceleste bestreitet Heimspiele gegen Bolivien, Burkina Faso und Benin.

Cheftrainer Lionel Scaloni ist gezwungen, in den kommenden Spielen ohne Leandro Paredes im Mittelfeld neue taktische Kombinationen zu testen. Das Team sucht nach Wegen, sich an die Zeit ohne seinen Kapitän anzupassen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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