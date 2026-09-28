Kapitänsfrage in der argentinischen Nationalmannschaft geklärt

Der Cheftrainer der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Scaloni, hat offiziell den zukünftigen permanenten Kapitän des Teams bekannt gegeben. Wie Goal.com berichtet, wird die Führungsrolle auf dem Platz an den Innenverteidiger Cristian Romero übertragen, während sich die Legende Lionel Messi auf das Ende seiner Nationalmannschaftskarriere vorbereitet. berichtet Goal.com.

Der erfahrene 28-jährige Verteidiger war zuvor der dritte Kapitän in der Führungsgruppe hinter Lionel Messi und Nicolás Otamendi. Er hat bereits Erfahrung in dieser Rolle gesammelt, da er das Team in einem Spiel gegen Chile sowie in Freundschaftsspielen gegen Venezuela und Mauretanien als Kapitän aufs Feld führte.

Kontinuität und Vertrauen in der Kapitänsfrage

In einem Interview mit TyC Sports erläuterte Cheftrainer Lionel Scaloni diese Wahl und betonte, wie wichtig es sei, die Siegermentalität beizubehalten und einen reibungslosen Generationswechsel zu gewährleisten. Laut dem Trainer ist Cristian Romero ein würdiger Kandidat für diese Aufgabe, da er den Charakter besitzt, das Team zu vereinen.

Scaloni präzisierte die Kapitäns-Hierarchie und fügte hinzu, dass Führungspersönlichkeiten wie Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul und Lautaro Martínez ebenfalls bereit seien, die Binde bei Bedarf zu tragen. Die Wahl von Cristian Romero zum primären und permanenten Kapitän soll jedoch die Stabilität des Teams sichern.

Die Meinung von Ángel Di María

Der ehemalige Flügelspieler der Nationalmannschaft, Ángel Di María, unterstützte in einer Sendung von SportsCenter die Entscheidung des Trainerstabs voll und ganz. Seiner Meinung nach ist der neue Kapitän des Teams aufgrund seines Charakters und Kampfgeistes voll und ganz in der Lage, diese Verantwortung zu tragen.

Di María erklärte: „Er hat es verdient. Scaloni und sein Trainerstab haben eine großartige Wahl getroffen. Cristian ist ein toller Typ und hat das nötige Temperament, um die Kapitänsbinde zu tragen. Ich bin überzeugt, dass er seine Aufgabe hervorragend erfüllen wird.“

Am Vorabend eines historischen Abschieds

Vor Argentinien liegen wichtige Spiele gegen Bolivien und Burkina Faso. Danach wird das Spiel gegen Benin am 6. Oktober voraussichtlich das letzte Spiel von Lionel Messi im Trikot der Nationalmannschaft sein. Diese Begegnung hat symbolische Bedeutung und markiert nicht nur ein Ergebnis, sondern den Beginn einer neuen Ära für das Nationalteam.

Die hohen Standards in der Umkleidekabine aufrechtzuerhalten und das Team nach dem Abgang des legendären Stürmers zusammenzuhalten, wird eine ernsthafte Prüfung für Cristian Romero sein. Die Fans hoffen, dass das Team unter dem neuen Kapitän auch in Zukunft viel Freude bereiten wird.