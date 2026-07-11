Honor präsentiert die spezielle Watch 6 Plus Motorcycle Edition Smartwatch für Biker

Der chinesische Technologieriese Honor hat eine Sonderversion seines neuen Produkts, der Watch 6 Plus, vorgestellt. Dieses Gerät mit dem Namen Motorcycle Edition wurde in Zusammenarbeit mit dem bekannten Motorradrennfahrer Zhang Xue und seiner Marke ZX Moto entwickelt. Das neue Gadget zeichnet sich nicht nur durch sein einzigartiges Design aus, sondern auch durch exklusive Funktionen für Motorrad-Enthusiasten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com liegt die Besonderheit dieser Uhr in ihrer Software und ihrem äußeren Erscheinungsbild. Beim Einschalten des Geräts erscheint eine spezielle Animation mit dem ZX Moto-Logo auf dem Bildschirm, und Benachrichtigungen werden von Tönen begleitet, die an das Aufheulen eines Motorradmotors erinnern. Zudem wurden ein Geschwindigkeitswarnsystem und ein spezieller Motorradmodus für Biker hinzugefügt.

Technische Daten und Display-Fähigkeiten

Technisch behält die Motorcycle Edition alle Vorteile des Standardmodells Honor Watch 6 Plus bei. Das Gerät ist mit einem 1,46-Zoll AMOLED-Display ausgestattet, dessen Spitzenhelligkeit 3000 nit erreicht. Dies ermöglicht eine einfache Lesbarkeit an sonnigen Tagen, insbesondere beim Motorradfahren. Die Gehäusedicke beträgt 10,8 mm und das Gewicht liegt bei nur 41 Gramm.

Eine der größten Stärken der Smartwatch ist ihre Akkulaufzeit. Der 1000 mAh Akku hält im Energiesparmodus bis zu 35 Tage und bei aktiver Nutzung bis zu 17 Tage durch. Bei dauerhaft aktivierter GPS-Navigation läuft das Gerät 42 Stunden ununterbrochen. Dies ist ein entscheidender Wert für Langstreckenreisende und Sportler.

Sport- und Gesundheitsüberwachung

Die Honor Watch 6 Plus Motorcycle Edition unterstützt über 120 Sportmodi, darunter 15 professionelle Programme. Zum Beispiel gibt es einen speziellen Modus für Badminton-Fans, der Schlagkraft und Geschwindigkeit analysiert und Spielstatistiken führt. Das GPS-Modul, das sechs Satellitensysteme unterstützt, sorgt für eine präzise Standortbestimmung.

Gesundheitsüberwachungsfunktionen sind ebenfalls vollständig integriert:

Kontinuierliche Herzfrequenzmessung (HF);

Überwachung des Blutsauerstoffgehalts (SpO2);

Analyse aerober und anaerober Belastungen;

Kontaktloses Bezahlen via NFC-Modul.

Das Gerät erfüllt die Standards IP69 und 5 ATM für Wasser- und Staubschutz, was bedeutet, dass es problemlos zum Schwimmen oder unter extremen Bedingungen verwendet werden kann. Vorbestellungen für dieses Modell werden derzeit in China entgegengenommen. Der Preis der Sonderversion liegt bei etwa 235 Dollar, was etwas teurer ist als das Standardmodell. Der Verkaufsstart ist für den 22. Juli dieses Jahres geplant.