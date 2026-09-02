Neue Version der Huawei Watch Ultimate 2 wird vorgestellt

Huawei bereitet die Veröffentlichung einer neuen Version seiner Flaggschiff-Smartwatch, der Huawei Watch Ultimate 2, vor. Laut ixbt.com soll dieses Premium-Gadget offiziell am 7. September vorgestellt werden und eine Kombination aus moderner Technologie und fortschrittlicher Software präsentieren. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Basierend auf dem offiziellen Teaser-Poster des Unternehmens trägt das neue Modell den Namen Huawei Watch Ultimate 2 Extraordinary Exploration. Das Gerät zeichnet sich durch einzigartige Designlösungen aus, wobei ein silber-violetter Farbton dominiert.

Zu den optischen Veränderungen gehören ein exklusives weiß-violettes geflochtenes Armband sowie neue, anpassbare Zifferblatt-Designs. Dies verleiht der Uhr ein attraktiveres und moderneres Aussehen, das sowohl für den täglichen Gebrauch als auch für einen aktiven Lebensstil geeignet ist.

HarmonyOS 7 Betriebssystem und Funktionen

Die neue Smartwatch läuft mit dem neuesten Betriebssystem HarmonyOS 7. Diese Softwareplattform steigert nicht nur die Gesamteffizienz des Geräts, sondern verbessert auch eine Reihe wichtiger Funktionen erheblich.

Insbesondere optimiert das HarmonyOS 7-System die Verfolgung von sportlichen Aktivitäten grundlegend. Gleichzeitig zielt es darauf ab, die Möglichkeiten zur Überwachung der menschlichen Gesundheit und des Zustands bei extrem niedrigen Temperaturen weiter zu verbessern.

Marktposition und frühere Versionen

Zur Erinnerung: Zuvor wurde bereits der Verkaufsstart des ursprünglichen Huawei Watch Ultimate 2-Modells bekannt gegeben. Das Gerät wurde den Kunden präsentiert, und seine Leistungsfähigkeit sowie technischen Spezifikationen wurden unter Technik-Enthusiasten intensiv diskutiert.

Die neu vorgestellte Extraordinary Exploration-Version bietet Nutzern die Möglichkeit, ein Premium-Gadget zu wählen, das nicht nur technisch leistungsstark, sondern auch ästhetisch anspruchsvoll ist. Die vollständigen Funktionen des Geräts werden voraussichtlich am Tag der Präsentation bekannt gegeben.