Honor Watch 6 Pro Smartwatch erhält neue Gesundheitsfunktionen

Die Marke Honor hat den Start der Vorbestellungen für ihr neues Flaggschiff-Gadget, die Honor Watch 6 Pro Smartwatch, bekannt gegeben. Laut ixbt.com besticht das Gerät nicht nur durch moderne Designelemente, sondern auch durch fortschrittliche medizinische Sensoren zur umfassenden Gesundheitsüberwachung. Dies berichtet nachrichten von Ixbt.com.

Für die neue Smartwatch wurden mehrere Farb- und Materialvarianten vorgestellt. Käufer können zwischen Schwarz, Braun und Silber sowie Edelstahlgehäusen in Schwarz- und Gelbtönen wählen. Dies ermöglicht es dem Gerät, den Bedürfnissen von Nutzern unterschiedlichster Stile gerecht zu werden.

Neben dem äußeren Erscheinungsbild überzeugt auch die Bildschirmqualität. Laut Hersteller ist die Uhr mit einem OLED-Display ausgestattet, das die True Color-Technologie unterstützt. Die Bildschirmhelligkeit kann bis zu 5500 nit erreichen, was das Ablesen von Informationen selbst bei direkter Sonneneinstrahlung ermöglicht.

Neue Möglichkeiten der Gesundheitsüberwachung

Beim Modell Honor Watch 6 Pro liegt der Fokus auf der Überwachung wichtiger Körperwerte. Zu den eingeführten Funktionen gehören insbesondere die Überwachung von Herzstillstand, die nicht-invasive Blutdruckmessung 2.0 sowie die kontinuierliche Überwachung des Blutzuckerspiegels.

Dennoch werden vollständige technische Details zum Funktionsprinzip und zur Messgenauigkeit dieser Systeme derzeit noch unter Verschluss gehalten. Der Hersteller kündigte an, detaillierte Informationen zu einem späteren Zeitpunkt offenzulegen, was bei Experten und Technikbegeisterten für großes Interesse sorgt.

Smart Eye Sensing System Technologie

Zusätzlich zu den Gesundheitsfunktionen ist die Uhr mit einer weiteren ungewöhnlichen Neuerung ausgestattet: einem intelligenten System zur Blickerkennung namens Smart Eye Sensing System. Es wird erwartet, dass diese Technologie die Interaktionsmöglichkeiten mit der Smartwatch durch die Bestimmung der Blickrichtung des Nutzers weiter ausbaut.

Zum jetzigen Zeitpunkt hat Honor mitgeteilt, dass die vollständigen technischen Spezifikationen, die offiziellen Preise und das Veröffentlichungsdatum der Honor Watch 6 Pro später bekannt gegeben werden. Da die Vorbestellungen bereits begonnen haben, werden in den kommenden Tagen weitere Details zum neuen Gadget erwartet.