Satellitenkommunikation via Starlink in Kasachstan gestartet

Kasachstan hat als erstes Land in der zentralasiatischen Region eine Technologie eingeführt, die eine direkte Satellitenkommunikation mit Smartphones ermöglicht. Laut ixbt.com hat Beeline Kazakhstan in Zusammenarbeit mit Starlink den kommerziellen Start des Direct to Cell-Dienstes bekannt gegeben. Dieser wichtige Schritt markiert eine neue Ära bei der Versorgung entlegener und schwer zugänglicher Gebiete des Landes mit Konnektivität. Dies berichtet Nachrichtenquelle .

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung des Ministeriums für digitale Entwicklung und Luft- und Raumfahrtindustrie Kasachstans umgesetzt. Der Hauptvorteil besteht darin, dass die Nutzer keine spezielle Ausrüstung benötigen, wie etwa teure Satellitentelefone oder externe Antennen. Der gesamte Prozess erfolgt über ein herkömmliches, kompatibles Smartphone.

Möglichkeiten der neuen Technologie

In der ersten Phase des Projekts erhalten Nutzer die Möglichkeit, SMS zu senden und zu empfangen sowie einige grundlegende Internetdienste zu nutzen. Während des Aktionszeitraums wird dieser Dienst den Kunden von Beeline Kazakhstan vorübergehend kostenlos zur Verfügung gestellt. Experten betonen, dass Direct to Cell herkömmliche terrestrische Basisstationen nicht ersetzt, sondern das bestehende Netz ergänzt.

Die Satellitenkommunikation ist in erster Linie für Bergregionen, Wüsten, Autobahnen und andere abgelegene Orte gedacht, an denen keine Mobilfunkabdeckung vorhanden ist. Sie ist zudem äußerst hilfreich in Notfällen, wenn die terrestrische Infrastruktur beschädigt oder ausgefallen ist.

Nutzungsbedingungen und Perspektiven

Das Smartphone muss sich außerhalb des normalen Netzabdeckungsbereichs befinden;

Eine freie Sicht zum Himmel ist erforderlich;

Als Hauptnutzer werden Touristen, Bewohner entlegener Gebiete sowie Mitarbeiter von Straßen-, Versorgungs- und Rettungsdiensten genannt.

Dieses Projekt ist die logische Fortsetzung der Testphasen, die seit Ende 2025 laufen. Nach erfolgreichen Tests ist Kasachstan das erste Land in Zentralasien, das diese Technologie von der Testphase in den kommerziellen Betrieb überführt hat.

Derzeit wird die Verbindung zum Satellitennetz nur auf kompatiblen Android-Smartphones unterstützt. In Zukunft plant das Management von Beeline Kazakhstan, diese Abdeckung auf Geräte mit anderen Betriebssystemen auszuweiten.