Ein bedeutender Schritt in der Weltraumforschung und Technologie ist gelungen. Laut ixbt.com startete SpaceX erfolgreich eine Falcon 9 vom Cape Canaveral in Florida und brachte eine weitere Gruppe von Satelliten für das AST SpaceMobile-System in eine niedrige Erdumlaufbahn. Durch den erfolgreichen Flug ist die Zahl der Geräte in dieser Orbitalgruppe auf 13 gestiegen. Dies berichtet Ixbt.com .

Die Mission gilt als wichtiger Meilenstein bei der Entwicklung eines globalen Netzwerks, das gewöhnliche Smartphones ohne spezielle Terminals oder zusätzliche Ausrüstung direkt mit einem Satellitennetz verbinden soll. Nach den Plänen des Unternehmens soll der Beta-Test des neuen Dienstes bis zum Ende dieses Jahres starten.

Einzigartige Technologie und Eigenschaften der riesigen Antenne

Die neu gestarteten Geräte BlueBird 11, BlueBird 12 und BlueBird 13 zeichnen sich durch ihre Konstruktion aus. Ihr wichtigstes Merkmal sind riesige ausklappbare Antennen mit einer Fläche von etwa 223 Quadratmetern. Diese groß angelegte technologische Lösung kann die Kommunikationsqualität deutlich verbessern.

Experten zufolge können die Geräte der neuen Generation eine fast doppelt so hohe Datenübertragungsgeschwindigkeit wie Satelliten der vorherigen Generation erreichen. Zuvor hatte das Unternehmen durch die direkte Verbindung eines gewöhnlichen Smartphones mit einem Satelliten Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 98,9 Mbit/s demonstriert.

Rückkehr der Rakete und künftige Möglichkeiten

Während des Flugs verliefen die technischen Abläufe planmäßig. Die erste Stufe der Rakete kehrte erfolgreich zur Erde zurück und landete präzise auf der Plattform A Shortfall of Gravitas im Atlantik. Für den Booster hatte diese Mission Jubiläumscharakter, da er seinen 30. Flug erfolgreich absolvierte. Die Aussetzung der Satelliten begann etwa 53 Minuten nach dem Start, und alle Vorgänge wurden in nur 11 Minuten vollständig abgeschlossen.

In Zukunft soll das AST SpaceMobile-Netzwerk überall auf der Welt zuverlässige weltraumgestützte mobile Kommunikation ermöglichen, wo keine herkömmliche Mobilfunkabdeckung verfügbar ist. Damit könnten mobile Technologien und globale Konnektivität auf eine neue Stufe gehoben werden.