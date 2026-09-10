Starlink-Internet in kasachischen Personenzügen verfügbar

·11·Technologie
Starlink-Internet in kasachischen Personenzügen verfügbar

Laut dem nationalen Eisenbahnbetreiber KTZ wurde in kasachischen Personenzügen das moderne Starlink-Satelliteninternet in Betrieb genommen. Derzeit sind über 770 Waggons in 59 Personenzügen landesweit mit Hochgeschwindigkeitsinternet ausgestattet, was den Komfort auf Fernreisen erheblich steigert. Dies berichtet Ixbt.com .

Dieses Projekt ermöglicht es Fahrgästen, auch während der Fahrt in Verbindung zu bleiben. Experten betonen, dass die erdnahe Satellitenkommunikation eine stabile Verbindung selbst in entlegenen Wüstenregionen garantiert, in denen herkömmliche terrestrische Netze versagen – ein wichtiger Schritt für die Eisenbahninfrastruktur in Zentralasien.

Pläne und Erweiterungsphasen

Die ersten Tests in Kasachstan begannen im Jahr 2025, wobei das Unternehmen sowohl Starlink- als auch OneWeb-Technologien erprobte. Die anfänglichen Tests wurden erfolgreich auf den Strecken Astana — Almaty, Astana — Oskemen, Astana — Burabay, Astana — Semey und Almaty — Mangghystau durchgeführt.

Dem Plan von KTZ zufolge soll der Dienst bis Ende September 2026 weiter ausgebaut werden. Konkret ist eine Erweiterung auf 124 Züge und 1.235 Waggons geplant. Dies umfasst Züge, die auf 50 regulären Routen verkehren.

Internetgeschwindigkeit und Tarifpolitik

Technisch gesehen ist der installierte Satellitenkanal in der Lage, pro Waggon Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbps bereitzustellen. Dies bietet Fahrgästen nicht nur die Möglichkeit zum Austausch von Textnachrichten, sondern auch zur Nutzung von Multimedia-Inhalten.

In der aktuellen Phase wird den Fahrgästen ein kostenloses Basispaket angeboten, das die Nutzung von Messengern wie WhatsApp und Telegram ermöglicht. Für die Zukunft ist die Einführung kostenpflichtiger Tarife für datenintensive Anwendungen und Nutzer mit höherem Geschwindigkeitsbedarf geplant.

StarlinkKasachstanInternetTechnologieTransport
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Usbekistan belegt den dritten Platz in der Region bei der CybersicherheitUsbekistan belegt den dritten Platz in der Region bei der CybersicherheitHeute, 10:42Sichtbare Knickfalte auf dem Innendisplay des iPhone Duo Smartphones entdecktSichtbare Knickfalte auf dem Innendisplay des iPhone Duo Smartphones entdecktHeute, 10:26Xiaomi präsentiert das neue faltbare Smartphone Xiaomi 18 FoldXiaomi präsentiert das neue faltbare Smartphone Xiaomi 18 FoldHeute, 09:57China startet 2028 Mission zur Rückführung von Mars-ProbenChina startet 2028 Mission zur Rückführung von Mars-ProbenHeute, 09:23Apple Watch Series 12 und Ultra 4 vorgestelltApple Watch Series 12 und Ultra 4 vorgestelltHeute, 08:27Apple macht endlich einen historischen Schritt: Erstes faltbares iPhone Duo vorgestelltApple macht endlich einen historischen Schritt: Erstes faltbares iPhone Duo vorgestelltHeute, 08:18
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Himmelskörper mit einem Meter Durchmesser über dem Indischen Ozean abgestürzt
Himmelskörper mit einem Meter Durchmesser über dem Indischen Ozean abgestürzt