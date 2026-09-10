Starlink-Internet in kasachischen Personenzügen verfügbar

Laut dem nationalen Eisenbahnbetreiber KTZ wurde in kasachischen Personenzügen das moderne Starlink-Satelliteninternet in Betrieb genommen. Derzeit sind über 770 Waggons in 59 Personenzügen landesweit mit Hochgeschwindigkeitsinternet ausgestattet, was den Komfort auf Fernreisen erheblich steigert. Dies berichtet Ixbt.com .

Dieses Projekt ermöglicht es Fahrgästen, auch während der Fahrt in Verbindung zu bleiben. Experten betonen, dass die erdnahe Satellitenkommunikation eine stabile Verbindung selbst in entlegenen Wüstenregionen garantiert, in denen herkömmliche terrestrische Netze versagen – ein wichtiger Schritt für die Eisenbahninfrastruktur in Zentralasien.

Pläne und Erweiterungsphasen

Die ersten Tests in Kasachstan begannen im Jahr 2025, wobei das Unternehmen sowohl Starlink- als auch OneWeb-Technologien erprobte. Die anfänglichen Tests wurden erfolgreich auf den Strecken Astana — Almaty, Astana — Oskemen, Astana — Burabay, Astana — Semey und Almaty — Mangghystau durchgeführt.

Dem Plan von KTZ zufolge soll der Dienst bis Ende September 2026 weiter ausgebaut werden. Konkret ist eine Erweiterung auf 124 Züge und 1.235 Waggons geplant. Dies umfasst Züge, die auf 50 regulären Routen verkehren.

Internetgeschwindigkeit und Tarifpolitik

Technisch gesehen ist der installierte Satellitenkanal in der Lage, pro Waggon Geschwindigkeiten von bis zu 100 Mbps bereitzustellen. Dies bietet Fahrgästen nicht nur die Möglichkeit zum Austausch von Textnachrichten, sondern auch zur Nutzung von Multimedia-Inhalten.

In der aktuellen Phase wird den Fahrgästen ein kostenloses Basispaket angeboten, das die Nutzung von Messengern wie WhatsApp und Telegram ermöglicht. Für die Zukunft ist die Einführung kostenpflichtiger Tarife für datenintensive Anwendungen und Nutzer mit höherem Geschwindigkeitsbedarf geplant.