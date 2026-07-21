Nach den verheerenden Erdbeben in Venezuela, die die Kommunikationssysteme vollständig lahmlegten, hat das Unternehmen Starlink von Elon Musk ein groß angelegtes Projekt zur Wiederherstellung der Internetverbindung in der Region umgesetzt. Laut dem Bericht des Unternehmens erhielten mehr als 700.000 Einwohner dank Satellitentechnologie wieder Zugang zum Netzwerk. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die schweren Erdbeben der Stärke 7,2 und 7,5, die den Norden des Landes im Juni 2026 erschütterten, zerstörten nicht nur Wohngebäude, sondern auch lebenswichtige Telekommunikationsinfrastruktur. Offiziellen Angaben zufolge kamen bei der Katastrophe mehr als 5.200 Menschen ums Leben, und fast 17.000 Bürger wurden obdachlos. Die Vereinten Nationen (UN) schätzen den Gesamtschaden auf über 6,7 Milliarden Dollar.

Wiederaufbau der Infrastruktur und Starlink-Unterstützung

In Gebieten, in denen herkömmliche Mobilfunkmasten ausgefallen waren, wurde Starlink zum einzigen Kommunikationsmittel. Wie ixbt.com berichtet, führt Starlink dieses Projekt in Zusammenarbeit mit dem US-Außenministerium durch. In kurzer Zeit wurden mehr als 1.600 Satellitenterminals in die betroffenen Gebiete geliefert und installiert.

Diese Terminals wurden in erster Linie zur Versorgung lebenswichtiger Einrichtungen mit Konnektivität eingesetzt. Derzeit nutzen etwa 100 Organisationen, darunter Rettungsdienste, Krankenhäuser und humanitäre Missionen, das Starlink-Netzwerk aktiv. Dies hat die Geschwindigkeit bei der Koordinierung von Rettungseinsätzen und der medizinischen Versorgung erheblich erhöht.

Mobile Lösungen und kostenlose Dienste

Die Starlink Mobile-Lösung war für die Bevölkerung von besonderer Bedeutung. Mit dieser Technologie erhielten mehr als 700.000 Menschen Internetzugang an Orten, an denen die Stationen der Mobilfunkbetreiber nicht funktionierten. Dies ermöglichte es den Menschen, nicht nur Informationen zu erhalten, sondern auch an Such- und Rettungsaktionen teilzunehmen.

Darüber hinaus leistete das Unternehmen im Rahmen seiner sozialen Verantwortung folgende Unterstützung:

Über das temporäre Satellitennetzwerk wurden mehr als 240.000 kostenlose SMS versendet;

Für Rettungsdienste wurden spezielle Hochgeschwindigkeitskanäle bereitgestellt;

Für humanitäre Organisationen wurden Kommunikationspunkte eingerichtet.

Diese Situation hat erneut bewiesen, wie wichtig moderne Satellitentechnologien bei Naturkatastrophen sind. In seismisch aktiven Regionen wie Usbekistan kann die Verfügbarkeit solcher alternativen Kommunikationssysteme ein entscheidender Faktor sein, um in Notfällen Menschenleben zu retten.

Die Wiederaufbauarbeiten in Venezuela dauern derzeit an, und Starlink hat seine Aktivitäten in der Region nicht eingestellt. Laut Unternehmensvertretern wird das Satellitennetzwerk den Dienst so lange aufrechterhalten, bis die stabile terrestrische Kommunikationsinfrastruktur in dem Gebiet vollständig wiederhergestellt ist.