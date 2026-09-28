Inter Miami in letzter Minute gegen Columbus Crew geschlagen

Im jüngsten MLS-Spiel verlor Inter Miami trotz des Einsatzes von Lionel Messi auswärts mit 1:2 gegen Columbus Crew. Das intensive Duell im Lower.com Field endete mit einem Siegtreffer für die Gastgeber in den letzten Minuten. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com brachte das unermüdliche Pressing und der Druck der Gastgeber die Defensive von Inter Miami während des gesamten Spiels in Bedrängnis. Obwohl der Cheftrainer auf eine 3-4-3-Taktik setzte, um Lionel Messis Kreativität zu fördern, kosteten defensive Fehler und mangelnde Disziplin das Team den Sieg.

Der Wendepunkt des Spiels und die Aktionen von Lionel Messi

Zu Beginn der Partie verwandelte Josef Martinez einen Elfmeter und brachte Columbus Crew in Führung. Doch in der 33. Minute glänzte Lionel Messi mit seinem Können und erzielte den Ausgleich.

Obwohl die Spieler aus Miami 56 Prozent Ballbesitz hatten, brachten sie nur drei Schüsse aufs Tor. Die unaufhörlichen Angriffe von Columbus zahlten sich gegen Ende des Spiels aus, und die taktische Formation der Gäste hielt dem Druck nicht stand.

Drama in der Schlussphase und Platzverweis

In der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit entschieden kritische Situationen über den Ausgang des Spiels. Der eingewechselte Santiago Morales sah innerhalb kurzer Zeit zwei Gelbe Karten und wurde in der 90.+6. Minute des Feldes verwiesen.

In Unterzahl konnte Inter Miami das Ergebnis nicht halten. In der neunten Minute der Nachspielzeit erzielte Jacen Russell-Rowe den entscheidenden Treffer, sicherte Columbus Crew die drei Punkte und besiegelte die Niederlage für Miami.