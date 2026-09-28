Indien startet seinen ersten Satelliten mit KI-Chip

·4·Technologie
Indien startet seinen ersten Satelliten mit KI-Chip

Das indische Weltraum-Startup TakeMe2Space bereitet sich darauf vor, am 1. Oktober 2026 den ersten orbitalen Rechensatelliten des Landes ins All zu befördern. Das weniger als 50 Kilogramm schwere Gerät mit dem Namen MOI-1A wird im Rahmen der Transporter-18-Mission von SpaceX ins All starten. Dieses Projekt ist ein bedeutender Schritt in der Weltraumforschung und soll die Datenverarbeitung grundlegend verändern. Dies berichtet Nachrichten quelle.

Laut Ixbt.com ist der MOI-1A-Satellit mit modernen NVIDIA Orin NX-Prozessoren ausgestattet, die für Berechnungen direkt im Weltraum konzipiert sind. Dieser Ansatz ermöglicht es dem Raumfahrzeug, die gesamte Rohdatenmenge direkt im Orbit zu verarbeiten, anstatt sie zur Erde zu übertragen. Dies reduziert die Belastung der Bodeninfrastruktur erheblich und ermöglicht einen schnellen Zugriff auf Analyseergebnisse.

Künstliche Intelligenz und neue Möglichkeiten

Im Rahmen des Projekts hat TakeMe2Space bereits Verträge mit 23 Kunden abgeschlossen, darunter Unternehmen für geografische Informationssysteme und Bildungseinrichtungen. Zu den Kunden gehört auch das amerikanische Unternehmen Little Place Labs, das auf die Analyse von Weltraumdaten spezialisiert ist. Durch diese Partnerschaft können Kunden ihre eigenen containerisierten KI-Modelle auf den Satelliten hochladen.

Diese intelligenten Modelle verarbeiten Daten direkt im Weltraum, während sie über bestimmte Gebiete fliegen. Anstatt ganze Rohdatensätze zur Erde zu senden, werden nur fertige Analyseergebnisse übertragen. Dies erhöht die Effizienz der Kommunikationskanäle und reduziert das Datenübertragungsvolumen drastisch.

Ein wichtiger Schritt vor den Plänen von Elon Musk

Es ist erwähnenswert, dass Elon Musk zuvor angekündigt hatte, dass sein Unternehmen SpaceX ab 2027 Satelliten mit NVIDIA-Chips starten werde. Das indische Startup überholt jedoch seine Konkurrenten und plant, sein innovatives Gerät ein Jahr früher ins All zu schicken.

Die erfolgreiche Umsetzung dieser Mission soll die Integration von Weltraumtechnologie und KI weiter beschleunigen und neue Standards auf dem Markt für orbitale Berechnungen setzen.

Künstliche IntelligenzWeltraumNVIDIASpaceXIndien
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Google startet ersten Satelliten mit KI-Chip ins AllGoogle startet ersten Satelliten mit KI-Chip ins All25 September 05:27SpaceX hat die Auftragsannahme für die Falcon 9 Rakete gestopptSpaceX hat die Auftragsannahme für die Falcon 9 Rakete gestoppt22 September 00:51USA laden Indien zur Teilnahme am Mondbasis-Projekt einUSA laden Indien zur Teilnahme am Mondbasis-Projekt ein23 September 00:26China stellt Projekt für orbitalen Supercomputer mit 1080 Satelliten vorChina stellt Projekt für orbitalen Supercomputer mit 1080 Satelliten vorGestern 16:56SpaceX und NVIDIA entwickeln KI-SatellitenSpaceX und NVIDIA entwickeln KI-Satelliten6 August 11:54SpaceX will seine Rechenkapazitäten mehr als verfünffachenSpaceX will seine Rechenkapazitäten mehr als verfünffachen6 August 10:50
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Technologie nachrichten

Wissenschaftler berechnen, wann der Sauerstoff auf der Erde ausgeht
Wissenschaftler berechnen, wann der Sauerstoff auf der Erde ausgeht
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse
Berichte über zerkratzte iPhone 18 Pro Max sorgen für Diskussionen in sozialen Netzwerken
Berichte über zerkratzte iPhone 18 Pro Max sorgen für Diskussionen in sozialen Netzwerken
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
iPhone 18 Pro Max und Galaxy S26 Ultra im Haltbarkeitstest
iPhone 18 Pro Max und Galaxy S26 Ultra im Haltbarkeitstest