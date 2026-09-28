Indien startet seinen ersten Satelliten mit KI-Chip

Das indische Weltraum-Startup TakeMe2Space bereitet sich darauf vor, am 1. Oktober 2026 den ersten orbitalen Rechensatelliten des Landes ins All zu befördern. Das weniger als 50 Kilogramm schwere Gerät mit dem Namen MOI-1A wird im Rahmen der Transporter-18-Mission von SpaceX ins All starten. Dieses Projekt ist ein bedeutender Schritt in der Weltraumforschung und soll die Datenverarbeitung grundlegend verändern. Dies berichtet Nachrichten quelle.

Laut Ixbt.com ist der MOI-1A-Satellit mit modernen NVIDIA Orin NX-Prozessoren ausgestattet, die für Berechnungen direkt im Weltraum konzipiert sind. Dieser Ansatz ermöglicht es dem Raumfahrzeug, die gesamte Rohdatenmenge direkt im Orbit zu verarbeiten, anstatt sie zur Erde zu übertragen. Dies reduziert die Belastung der Bodeninfrastruktur erheblich und ermöglicht einen schnellen Zugriff auf Analyseergebnisse.

Künstliche Intelligenz und neue Möglichkeiten

Im Rahmen des Projekts hat TakeMe2Space bereits Verträge mit 23 Kunden abgeschlossen, darunter Unternehmen für geografische Informationssysteme und Bildungseinrichtungen. Zu den Kunden gehört auch das amerikanische Unternehmen Little Place Labs, das auf die Analyse von Weltraumdaten spezialisiert ist. Durch diese Partnerschaft können Kunden ihre eigenen containerisierten KI-Modelle auf den Satelliten hochladen.

Diese intelligenten Modelle verarbeiten Daten direkt im Weltraum, während sie über bestimmte Gebiete fliegen. Anstatt ganze Rohdatensätze zur Erde zu senden, werden nur fertige Analyseergebnisse übertragen. Dies erhöht die Effizienz der Kommunikationskanäle und reduziert das Datenübertragungsvolumen drastisch.

Ein wichtiger Schritt vor den Plänen von Elon Musk

Es ist erwähnenswert, dass Elon Musk zuvor angekündigt hatte, dass sein Unternehmen SpaceX ab 2027 Satelliten mit NVIDIA-Chips starten werde. Das indische Startup überholt jedoch seine Konkurrenten und plant, sein innovatives Gerät ein Jahr früher ins All zu schicken.

Die erfolgreiche Umsetzung dieser Mission soll die Integration von Weltraumtechnologie und KI weiter beschleunigen und neue Standards auf dem Markt für orbitale Berechnungen setzen.