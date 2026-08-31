Huawei Satellitenkommunikation rettet Leben bei Erdrutsch in Nepal

Am 26. August dieses Jahres kam es aufgrund eines massiven Erdrutsches in der Nähe des Hafens Gyirong an der Grenze zwischen Nepal und Tibet zu einer Notsituation. Einer der in dem Katastrophengebiet eingeschlossenen Bürger konnte dank der Satellitenkommunikationsfunktion seines Huawei Mate X5 Smartphones vor dem Tod bewahrt werden. Laut ixbt.com gelang es dieser Technologie, die Verbindung selbst unter extremen Bedingungen aufrechtzuerhalten, in denen herkömmliche Netze ausfielen. berichtet Ixbt.com.

Am Morgen des Vorfalls waren alle regulären Mobilfunk- und Internetdienste im Katastrophengebiet unterbrochen. Die Satelliten-Datenübertragungsfunktion auf dem Smartphone des Opfers blieb jedoch aktiv. Mithilfe dieser Funktion konnte die Person Kontakt zur Außenwelt aufnehmen, ihre Koordinaten übermitteln und einen Rettungshubschrauber anfordern.

Rettungseinsatz und technologische Bedeutung

Die Rettungskräfte handelten schnell, erreichten die angegebenen Koordinaten und evakuierten das Opfer in ein sicheres Gebiet. Später schilderte das Opfer den Vorfall in einer Dankesnachricht an Yu Chengdong, den Leiter der Consumer Business Group von Huawei. Die Person betonte, dass sie gerade während dieser lebensbedrohlichen Naturkatastrophe die Bedeutung moderner Mobiltechnologien voll erkannt habe.

Es ist erwähnenswert, dass Huawei bereits 2022 damit begann, Satellitenkommunikationstechnologie in Consumer-Smartphones zu integrieren. Damals erhielten die Geräte der Mate 50-Serie die Fähigkeit, das BeiDou-Satellitennetzwerk zu unterstützen. Seitdem hat der chinesische Technologiegigant diesen Bereich konsequent weiterentwickelt und seine Möglichkeiten erheblich erweitert.

Neue Möglichkeiten der Satellitenkommunikation

Während Nutzer anfangs nur kurze Textnachrichten und ihre Koordinaten senden konnten, wurde die Funktionalität in späteren Gerätegenerationen weiter ausgebaut. Das Unternehmen führte schrittweise Funktionen für direkte Zwei-Wege-Kommunikation sowie Sprachanrufe über Satellit ein. Dieser Vorfall in Nepal hat in der Praxis deutlich bewiesen, dass solche Innovationen in der Mobilfunkbranche keine reinen Marketing-Features sind, sondern lebensrettende Instrumente.