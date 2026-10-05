Der Preis des iPhone 18 Pro Max ist in Usbekistan deutlich gesunken

In Usbekistan begann der Preis für das neue iPhone 18 Pro Max Smartphone wenige Wochen nach dem Verkaufsstart zu sinken. Während der ursprüngliche Preis für Käufer recht hoch war, ist es nun zu einem vergleichsweise günstigeren Preis erhältlich.

Zu Beginn des Verkaufs lag der Preis für das iPhone 18 Pro Max auf dem usbekischen Markt bei etwa 2000–2200 Dollar. Inzwischen ist der Preis des Smartphones auf fast 1780 Dollar gefallen. Dies bedeutet, dass der Preis innerhalb kurzer Zeit deutlich gesunken ist.

Ein solches Szenario ist in der Anfangsphase des Verkaufs neuer iPhone Modelle häufig zu beobachten. In den ersten Tagen hoher Nachfrage werden die Geräte zu einem höheren Preis angeboten, während die Preise mit der Marktsättigung später sinken können.

Der Preisrückgang beschränkt sich nicht nur auf Usbekistan. Auch auf dem russischen Markt ist ein Wertverlust bei den neuen iPhone Modellen zu verzeichnen. Insbesondere der Preis für das iPhone 18 Pro mit 256 GB Speicher ist um etwa 130 Dollar gesunken.

Dies erhöht die Möglichkeiten für diejenigen, die den Kauf eines neuen iPhone planen, die Preise zu vergleichen.