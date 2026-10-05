Der Preis des iPhone 18 Pro Max ist in Usbekistan deutlich gesunken

·6·Technologie
Der Preis des iPhone 18 Pro Max ist in Usbekistan deutlich gesunken

In Usbekistan begann der Preis für das neue iPhone 18 Pro Max Smartphone wenige Wochen nach dem Verkaufsstart zu sinken. Während der ursprüngliche Preis für Käufer recht hoch war, ist es nun zu einem vergleichsweise günstigeren Preis erhältlich.

Zu Beginn des Verkaufs lag der Preis für das iPhone 18 Pro Max auf dem usbekischen Markt bei etwa 2000–2200 Dollar. Inzwischen ist der Preis des Smartphones auf fast 1780 Dollar gefallen. Dies bedeutet, dass der Preis innerhalb kurzer Zeit deutlich gesunken ist.

Ein solches Szenario ist in der Anfangsphase des Verkaufs neuer iPhone Modelle häufig zu beobachten. In den ersten Tagen hoher Nachfrage werden die Geräte zu einem höheren Preis angeboten, während die Preise mit der Marktsättigung später sinken können.

Der Preisrückgang beschränkt sich nicht nur auf Usbekistan. Auch auf dem russischen Markt ist ein Wertverlust bei den neuen iPhone Modellen zu verzeichnen. Insbesondere der Preis für das iPhone 18 Pro mit 256 GB Speicher ist um etwa 130 Dollar gesunken.

Dies erhöht die Möglichkeiten für diejenigen, die den Kauf eines neuen iPhone planen, die Preise zu vergleichen.

iPhone 18 Pro MaxAppleUsbekischer MarktRussischer MarktSmartphone-Preise
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

iPhone 18 Pro und Pro Max: Preise vom 5. OktoberiPhone 18 Pro und Pro Max: Preise vom 5. OktoberHeute 10:58Apple warnt iPhone 18 Pro Max Besitzer: Smartphone-Austausch erforderlichApple warnt iPhone 18 Pro Max Besitzer: Smartphone-Austausch erforderlichGestern 12:53Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 4. OktoberPreise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 4. OktoberGestern 11:36Verbindungsprobleme bei einigen iPhone 18 Pro Max Smartphones aufgetretenVerbindungsprobleme bei einigen iPhone 18 Pro Max Smartphones aufgetreten3 Oktober 18:27Am 2. Oktober haben sich die Preise für das iPhone 18 erneut geändertAm 2. Oktober haben sich die Preise für das iPhone 18 erneut geändert2 Oktober 11:11Verkäufe der iPhone 18 Pro und Pro Max Modelle auf dem chinesischen Markt sprunghaft angestiegenVerkäufe der iPhone 18 Pro und Pro Max Modelle auf dem chinesischen Markt sprunghaft angestiegen1 Oktober 09:58
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Technologie nachrichten

Wissenschaftler berechnen, wann der Sauerstoff auf der Erde ausgeht
Wissenschaftler berechnen, wann der Sauerstoff auf der Erde ausgeht
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
iPhone 18 Preise in Usbekistan haben sich erneut geändert
iPhone 18 Preise in Usbekistan haben sich erneut geändert
Aktuelle Preise für das iPhone 18 auf dem Malika-Markt
Aktuelle Preise für das iPhone 18 auf dem Malika-Markt
Künstliche Intelligenz entschlüsselt geheimen Code aus der Napoleon-Ära
Künstliche Intelligenz entschlüsselt geheimen Code aus der Napoleon-Ära
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
Berichte über zerkratzte iPhone 18 Pro Max sorgen für Diskussionen in sozialen Netzwerken
Berichte über zerkratzte iPhone 18 Pro Max sorgen für Diskussionen in sozialen Netzwerken
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse