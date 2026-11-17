In einer politischen Talkshow des armenischen öffentlich-rechtlichen Fernsehens kam es zu einem heftigen Konflikt. Wie «RIA Novosti» berichtet, kam es während der Sendung zwischen dem oppositionellen Journalisten Boris Murazi und einem offenen Unterstützer von Premierminister Nikol Paschinjan, Arutyun Mkrtchyan, zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Details zur verbalen Auseinandersetzung und Schlägerei im Live-Fernsehen

Der heftige verbale Streit zwischen den Teilnehmern eskalierte innerhalb kurzer Zeit zu einer körperlichen Konfrontation und einer Schlägerei. Obwohl der Vorfall im Studio nur kurz andauerte, löste er große Resonanz aus. Die Verwaltung des Fernsehsenders veröffentlichte die Aufnahmen des Vorfalls erst einen Tag später, nachdem die Parteien ihre Stellungnahmen und Ansichten zu dem Geschehen geäußert hatten.

Beteiligte des Konflikts Haltung und Position Boris Murazi Oppositionell eingestellter Journalist Arutyun Mkrtchyan Unterstützer von Premierminister Nikol Paschinjan und Politikwissenschaftler Ort des Geschehens Studio einer politischen Talkshow des armenischen öffentlich-rechtlichen Fernsehens Details zum Vorfall Eskalation eines verbalen Streits zur Schlägerei und Veröffentlichung der Aufnahmen durch den Sender

Mkrtchyans kontroverse Aussagen und der Fall der Verwandten des Katholikos

Arutyun Mkrtchyan, der sich als Politikwissenschaftler bezeichnet, war bereits zuvor für seine scharf kritisierten Aussagen bekannt, darunter beleidigende Bemerkungen gegenüber Geistlichen.

Zur Erinnerung: Zuvor wurden auf Grundlage der Aussagen und Anzeigen dieser Person der Bruder sowie der Neffe des Katholikos aller Armenier, Karekin II., festgenommen. Mkrtchyan beschuldigte sie, den Wahlkampf vor den Kommunalwahlen in der Stadt Wagharschapat behindert zu haben. Infolgedessen wurde der Bruder des Katholikos, Geworg Nersisjan, per Gerichtsbeschluss zu einer dreijährigen Bewährungsstrafe verurteilt.

Was ist Ihrer Meinung nach der Hauptgrund für solche heftigen Schlägereien in politischen Talkshows und Live-Sendungen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!