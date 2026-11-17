Ein im Laden betrunken eingeschlafener Waschbär wird zum Star der Wohltätigkeit
Ein Waschbär, der in ein Spirituosengeschäft im US-Bundesstaat Virginia eingebrochen war, 14 Flaschen zerbrach und neben der Toilette einschlief, wurde zum Internet-Star. Durch den Verkauf von Kleidung und Souvenirs mit seinem Bild wurden innerhalb eines Jahres über 290.000 Dollar für ein Tierheim gesammelt.
Der Vorfall ereignete sich am 29. November 2025 in Ashland. Als ein Mitarbeiter morgens den Laden betrat, fand er den Waschbären bewusstlos zwischen zerbrochenen Flaschen und verschütteten Getränken neben der Toilette. Das Tier war durch eine Deckenplatte in den Laden gelangt und hatte die Regale mit den Spirituosen umgestoßen. Es ist möglich, dass er Rum, Whisky, Wodka und andere Getränke probiert hat.
Der Waschbär wurde von Mitarbeitern des Tierschutzdienstes abgeholt. Nachdem er sich einige Stunden ausgeruht hatte, kam er wieder zu sich und es wurde festgestellt, dass er keine Verletzungen erlitten hatte. Danach wurde das Tier etwa 1,5 Kilometer vom Laden entfernt in seinem natürlichen Lebensraum wieder freigelassen.
Sein Foto, auf dem er neben der Toilette schlief, verbreitete sich schnell in den sozialen Medien und machte den Waschbären berühmt. Daraufhin startete der Tierschutz- und Tierheimdienst des Hanover County in Virginia in Zusammenarbeit mit einem Bekleidungshersteller den Verkauf von T-Shirts, Hoodies, Mützen, Tassen und Aufklebern mit der Aufschrift „Trashed Panda“.
Aufgrund der hohen Nachfrage wurden später auch spezielle Designs für den Sommer und Halloween entworfen. Laut einem Bericht der Washington Post vom 12. November 2026 wurden mit diesen Verkäufen innerhalb eines Jahres über 290.000 Dollar eingenommen. Dies ist weit mehr als die üblichen jährlichen Spendeneinnahmen des Tierheims, die zuvor bei unter 20.000 Dollar lagen.
Ein Teil der gesammelten Gelder wird für den Kauf von Bodycams für die Mitarbeiter des Tierschutzdienstes verwendet. Diese Geräte helfen dabei, Fälle von Tierquälerei zu untersuchen und Beweise zu sichern. Etwa 140.000 Dollar der restlichen Summe könnten für die Einrichtung eines Notfallfonds zur Behandlung verletzter Tiere verwendet werden.
So hat der Waschbär, der durch sein nächtliches „Abenteuer“ berühmt wurde, unerwartet dazu beigetragen, hunderten anderen Tieren zu helfen.
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