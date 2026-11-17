Ein Waschbär, der in ein Spirituosengeschäft im US-Bundesstaat Virginia eingebrochen war, 14 Flaschen zerbrach und neben der Toilette einschlief, wurde zum Internet-Star. Durch den Verkauf von Kleidung und Souvenirs mit seinem Bild wurden innerhalb eines Jahres über 290.000 Dollar für ein Tierheim gesammelt.

Der Vorfall ereignete sich am 29. November 2025 in Ashland. Als ein Mitarbeiter morgens den Laden betrat, fand er den Waschbären bewusstlos zwischen zerbrochenen Flaschen und verschütteten Getränken neben der Toilette. Das Tier war durch eine Deckenplatte in den Laden gelangt und hatte die Regale mit den Spirituosen umgestoßen. Es ist möglich, dass er Rum, Whisky, Wodka und andere Getränke probiert hat.

Der Waschbär wurde von Mitarbeitern des Tierschutzdienstes abgeholt. Nachdem er sich einige Stunden ausgeruht hatte, kam er wieder zu sich und es wurde festgestellt, dass er keine Verletzungen erlitten hatte. Danach wurde das Tier etwa 1,5 Kilometer vom Laden entfernt in seinem natürlichen Lebensraum wieder freigelassen.