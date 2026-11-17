In der Welt des italienischen Fußballs fand die Zeremonie zur Auszeichnung der Besten der Saison 2025/26 statt. Dabei wurde der Cheftrainer der Mailänder, Cristian Chivu, zum Gewinner der prestigeträchtigen, zum 35. Mal verliehenen „Panchina d'Oro“ (Goldene Bank) gekürt. Diese jährliche Auszeichnung wird traditionell von den italienischen Trainern selbst an den Fachmann vergeben, der in der vergangenen Saison die besten Ergebnisse erzielt hat.

Historischer Erfolg und dritter ausländischer Trainer

Der junge rumänische Fachmann Cristian Chivu hat sich als dritter ausländischer Trainer in die Geschichte eingetragen, der diese hohe Auszeichnung erhalten hat. Zuvor gelang dies in Italien nur den legendären Trainern Raymond Goethals (Saison 1990/91) und José Mourinho (Saison 2009/10).

Es wurde bekannt gegeben, dass der von Cristian Chivu trainierte Verein Inter in der vergangenen Saison hervorragende Leistungen zeigte und sowohl die italienische Meisterschaftals auch den nationalen Pokal gewann. Dies sicherte dem Trainer eine klare Führung bei der Abstimmung.

Trainer und Abstimmungsergebnisse Verein und Platzierung Cristian Chivu (16 Stimmen) Inter (1. Platz) Cesc Fàbregas (12 Stimmen) Como (2. Platz) Gian Piero Gasperini (9 Stimmen) Roma (3. Platz)

Nach Angaben des Journalisten Daniele Mari erhielt Chivu bei der Wahl 16 von 43 gültigen Stimmen. Den zweiten Platz belegte Como-Trainer Cesc Fàbregas mit 12 Stimmen, während der dritte Platz mit 9 Stimmen an Roma-Trainer Gian Piero Gasperini ging.

Dankesrede des Trainers

Bei der Entgegennahme der Trophäe verbarg Cristian Chivu seine Aufregung und Dankbarkeit nicht:

„Vielen Dank an alle für diese Auszeichnung. Diese Trophäe zu gewinnen, hat für mich eine besondere Bedeutung, da sie auf der Bewertung anderer Trainer – meiner Kollegen – basiert. Ich danke den Spielern, dem Trainerstab und dem Verein. Aber vor allem möchte ich meiner Familie danken, die immer an meiner Seite war. Sie haben mich sowohl in Momenten des Sieges als auch, was noch wichtiger ist, in Zeiten der Niederlage unterstützt“, sagte Chivu.

Glauben Sie, dass Cristian Chivu auch in der nächsten Saison mit Inter solch konstante und hohe Leistungen erbringen kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!