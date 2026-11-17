Die Stimmung rund um die brasilianische Nationalmannschaft spitzt sich zu. Nachdem die Fußballlegende des Landes, Romário, den Cheftrainer der Nationalmannschaft, Carlo Ancelotti, nachdrücklich zum Rücktritt aufgefordert hatte, reagierte der italienische Experte offiziell auf diese scharfen Aussagen. Die Antwort des Trainers sorgte in der Fußballwelt für großes Aufsehen.

Was hatte Romário gesagt?

Der Hauptgrund für diesen Konflikt war die 2:3-Niederlage der brasilianischen Nationalmannschaft in einem Freundschaftsspiel gegen Japan. Der ehemalige Stürmer Romário, der über das Ergebnis zutiefst verärgert war, postete auf seinem Social-Media-Kanal eine deutliche Nachricht:

„Sagt Ancelotti, er soll zur Hölle fahren! Man kann nicht so mit der Nationalmannschaft umgehen. Wir haben genug gelitten, wir haben nicht das Recht, das Risiko einzugehen, eine weitere Weltmeisterschaft zu verlieren“.

Eine unerwartete und gelassene Antwort von Ancelotti

Der erfahrene Trainer Carlo Ancelotti reagierte gelassen auf den scharfen Angriff von Romário und betonte, dass er dessen Recht auf freie Meinungsäußerung respektiere, aber seine eigene Einschätzung zu den Aussagen habe. The Touchline zufolge sagte Ancelotti: