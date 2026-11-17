Bei „Manchester Unitedstehen gravierende Veränderungen bevor. TEAMtalk zufolge gilt der erfahrene argentinische Verteidiger Lisandro Martínez im Januar als Hauptkandidat für einen Abschied von „Manchester United“. Obwohl sein Landsmann Mauricio Pochettino zum neuen Cheftrainer ernannt wurde, sieht Lisandro seine Zukunft nicht im „Old Trafford“.

Großes Interesse aus der La Liga

Der 28-jährige Nationalspieler Argentiniens möchte trotz seines zum Saisonende auslaufenden Vertrags bereits im Wintertransferfenster in die La Liga wechseln. Aktuell zeigen zwei spanische Spitzenklubs – „FC Barcelona“ und „Atlético Madrid“ aktives Interesse an seinen Diensten.