Erster Abgang unter Mauricio Pochettino: Lisandro Martínez strebt Wechsel in die La Liga an
Bei „Manchester Unitedstehen gravierende Veränderungen bevor. TEAMtalk zufolge gilt der erfahrene argentinische Verteidiger Lisandro Martínez im Januar als Hauptkandidat für einen Abschied von „Manchester United“. Obwohl sein Landsmann Mauricio Pochettino zum neuen Cheftrainer ernannt wurde, sieht Lisandro seine Zukunft nicht im „Old Trafford“.
Großes Interesse aus der La Liga
Der 28-jährige Nationalspieler Argentiniens möchte trotz seines zum Saisonende auslaufenden Vertrags bereits im Wintertransferfenster in die La Liga wechseln. Aktuell zeigen zwei spanische Spitzenklubs – „FC Barcelona“ und „Atlético Madrid“ aktives Interesse an seinen Diensten.
Die Option „FC Barcelona“: Die Katalanen rechnen nicht mehr mit einer Rückkehr von Ronald Araújo, der derzeit an den FC Liverpool ausgeliehen ist, und sind bereit, sich durch einen Verkauf von Jules Koundé neu aufzustellen. Für die „Blaugranas“ erscheint Martínez als realistischere und günstigere Option als Inter-Verteidiger Alessandro Bastoni.
Die Option „Atlético Madrid“: Für den Madrider Klub ist Martínez besonders attraktiv, da er unter seinem Landsmann Diego Simeone arbeiten könnte und die Möglichkeit besteht, an der Seite seines engen Freundes Cristian Romero zu spielen.
Interessierte Vereine
Transferaussichten und Gründe
„FC Barcelona“
Möglicher Verkauf von Koundé und Notwendigkeit der Defensivverstärkung
„Atlético Madrid“
Faktoren Diego Simeone und Cristian Romero
Manchester United
Pochettinos Bereitschaft zum Verkauf, um das Transferbudget zu erweitern
Die Position von „Manchester United“ und Pochettinos Pläne
Berichten zufolge will die Führung von „United“ Lisandro Martínez bei einem Wechsel keine Steine in den Weg legen. Der Klub ist bereit, die Einnahmen aus einem Verkauf von Lisandro zu nutzen, um Cheftrainer Mauricio Pochettino im Wintertransferfenster bei der Verstärkung des Kaders zu unterstützen.
Was denken Sie, bei welchem spanischen Klub sollte Lisandro Martínez seine Karriere fortsetzen – beim „FC Barcelona“ oder bei „Atlético Madrid“? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!
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