Trumps scharfe Antwort an Journalisten: „Wenn sie mich ins Visier nehmen, sind Sie auch weg!“
US-Präsident Donald Trump gab eine unerwartete Antwort auf die Frage, ob iranische Drohnen ihn persönlich angreifen könnten. Statt sich über seine eigene Sicherheit zu sorgen, sagte der Präsident gegenüber dem Journalisten, der die Frage im Weißen Haus stellte: „Wenn sie mich ins Visier nehmen, sind Sie auch weg. Seien Sie vorsichtig.“
Diese Äußerungen tätigte Trump am 16. November auf dem South Lawn des Weißen Hauses, als er vor seiner Reise nach Philippinen und China mit Journalisten sprach. Die scharfe und leicht ironische Antwort des Präsidenten stieß vor dem Hintergrund der Berichte über Sicherheitsbedrohungen durch den Iran auf großes Interesse.
Was hat der Journalist Trump gefragt?
Der Journalist fragte den Präsidenten, ob er besorgt sei, dass iranische Drohnen ihn persönlich ins Visier nehmen könnten.
Trump änderte die Perspektive der Frage und antwortete direkt an den Journalisten:
„Ich mache mir Sorgen um Sie. Denn wenn sie mich ins Visier nehmen, sind Sie auch weg. Seien Sie vorsichtig.“
Dieses Gespräch fand während eines kurzen Pressebriefings vor dem Weißen Haus statt, bevor der Präsident in den Hubschrauber stieg. Während Trump die Fragen der Journalisten beantwortete, reagierte er auf diese Weise auf die Frage zur Situation mit dem Iran und seiner eigenen Sicherheit.
Welche Berichte gibt es über einen Attentatsplan gegen Trump?
In letzter Zeit gab es Berichte, dass US-amerikanische und israelische Geheimdienste Informationen über mögliche iranische Angriffspläne auf hochrangige US-Beamte ausgetauscht haben.
Einigen Medienberichten zufolge soll der israelische Geheimdienst Mossad die CIA davor gewarnt haben, dass der Iran Drohnen für ein Attentat auf Donald Trump und andere hochrangige US-Amerikaner einsetzen könnte.
Ein früherer Bericht der Nachrichtenagentur Reuters erwähnte ebenfalls, dass Israel die USA mehrfach vor möglichen iranischen Attentatsplänen gegen Trump gewarnt habe. Es wurde jedoch darauf hingewiesen, dass der US-Geheimdienst diese Informationen nicht unabhängig bestätigen konnte.
Daher ist es nicht korrekt, solche Berichte als feststehende Angriffspläne zu interpretieren. Die Existenz einer Geheimdienstwarnung bedeutet nicht, dass ein Angriff unmittelbar bevorsteht.
Warum ist die Gefahr durch iranische Drohnen wieder in den Fokus gerückt?
Trumps Aussage fiel in eine Zeit erhöhter Spannungen im Nahen Osten und einer Verschärfung der Konfrontation zwischen dem Iran und den USA.
Berichte vom 16. November enthielten auch Informationen darüber, dass der Iran versucht habe, US-Militäreinrichtungen in Bahrain mit Drohnen anzugreifen. Die Behörden in Bahrain gaben an, die Drohnen abgefangen zu haben.
Solche Vorfälle verstärken die Sorgen um die Sicherheit der militärischen und diplomatischen Einrichtungen der USA in der Region. Gleichzeitig bewerten US-Beamte weiterhin mögliche Bedrohungen und ergreifen entsprechende Maßnahmen.
Sind Trumps Worte ein Scherz oder eine ernsthafte Warnung?
In der Antwort des Präsidenten schwingen schwarzer Humor und ein scharfer, warnender Ton mit. Obwohl er dem Journalisten riet, über seine eigene Sicherheit nachzudenken, kann dies nicht als Bestätigung für einen konkreten Angriffsplan des Iran gewertet werden.
Zudem gibt Trumps Antwort nicht alle Details zu seiner persönlichen Sicherheit preis. Dass der Präsident auf die Frage nach einer Bedrohung seiner Person so reagiert, hat jedoch eine weitere Debatte in der politischen und medialen Öffentlichkeit ausgelöst.
Bisher gibt es keine offiziell bestätigten Informationen über einen spezifischen Attentatsplan gegen Trump mittels Drohnen. Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran, Geheimdienstwarnungen und militärische Vorfälle in der Region zeigen jedoch, dass Sicherheitsfragen auf höchster Ebene in Washington weiterhin auf der Tagesordnung stehen.
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