US-Präsident Donald Trump gab eine unerwartete Antwort auf die Frage, ob iranische Drohnen ihn persönlich angreifen könnten. Statt sich über seine eigene Sicherheit zu sorgen, sagte der Präsident gegenüber dem Journalisten, der die Frage im Weißen Haus stellte: „Wenn sie mich ins Visier nehmen, sind Sie auch weg. Seien Sie vorsichtig.“

Diese Äußerungen tätigte Trump am 16. November auf dem South Lawn des Weißen Hauses, als er vor seiner Reise nach Philippinen und China mit Journalisten sprach. Die scharfe und leicht ironische Antwort des Präsidenten stieß vor dem Hintergrund der Berichte über Sicherheitsbedrohungen durch den Iran auf großes Interesse.

Was hat der Journalist Trump gefragt?

Der Journalist fragte den Präsidenten, ob er besorgt sei, dass iranische Drohnen ihn persönlich ins Visier nehmen könnten.

Trump änderte die Perspektive der Frage und antwortete direkt an den Journalisten:

„Ich mache mir Sorgen um Sie. Denn wenn sie mich ins Visier nehmen, sind Sie auch weg. Seien Sie vorsichtig.“

Dieses Gespräch fand während eines kurzen Pressebriefings vor dem Weißen Haus statt, bevor der Präsident in den Hubschrauber stieg. Während Trump die Fragen der Journalisten beantwortete, reagierte er auf diese Weise auf die Frage zur Situation mit dem Iran und seiner eigenen Sicherheit.