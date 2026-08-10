China übernimmt die absolute Führung auf dem Markt für humanoide Roboter

Laut einem neuen Analysebericht der Finanzholding Morgan Stanley liefern chinesische Hersteller im Jahr 2026 nahezu 97 % der weltweit ausgelieferten humanoiden Roboter. Diese Zahl verdeutlicht den enormen Abstand zu anderen Ländern und zeigt, dass Wettbewerber derzeit nur einen sehr kleinen Marktanteil halten. Diese Dominanz ist nicht nur durch das Produktionstempo, sondern auch durch die fortgeschrittene Entwicklung des gesamten Industrieökosystems zu erklären. Ixbt.com berichtet darüber.

Den Daten zufolge lieferten chinesische Unternehmen bereits im Vorjahr 2025 nahezu 90 % der weltweit ausgelieferten 13.000 bis 16.000 humanoiden Roboter. Gleichzeitig befanden sich die meisten Hersteller in den USA, Japan und anderen Ländern weiterhin in der Phase der Prototypentests. Die Marktführer in China haben dagegen eine Serienproduktion in einem Maßstab aufgebaut, von dem ausländische Wettbewerber nicht einmal träumen konnten.

Industrieller Maßstab und führende Unternehmen

Unter den chinesischen Herstellern stechen Zhiyuan und Unitree besonders hervor. Allein Zhiyuan lieferte 2025 fast 5.100 Geräte aus und erreichte damit nahezu zwei Fünftel des weltweiten Volumens. Zum Vergleich: Die bekannten US-Unternehmen Figure, Tesla und Agility konnten jeweils nur einige hundert Roboter ausliefern.

Nach Einschätzung von Morgan Stanley lieferte der größte chinesische Hersteller etwa 36-mal mehr Maschinen an Kunden aus als vergleichbare US-Unternehmen. Dieser enorme Maßstab beschränkt sich nicht auf die Montage des Endprodukts. Mehr als die Hälfte der weltweit 100 wichtigsten Anbieter von Getrieben, Servomechanismen und Bildsensoren sitzt in China.

Finanzierung und praktische Anwendungen

Die Produktion von Komponenten im eigenen Land ermöglicht es lokalen Unternehmen, Bauteile schneller zu beziehen und die Montagekosten deutlich zu senken. Gleichzeitig werben chinesische Unternehmen aktiv Kapital ein. Anfang 2026 entfiel nahezu die Hälfte der weltweiten Venture-Capital-Finanzierung im Bereich humanoider Robotik auf China. Unitree durchlief erfolgreich die Verfahren für eine Börsennotierung an der Shanghai Stock Exchange, während die Regierung diesen Bereich als vorrangige Industrie eingestuft hat.

Auch im Inland beginnen die ersten praktischen Anwendungen. Der Autohersteller BYD plant insbesondere, humanoide Roboter in seinen Autohäusern einzusetzen. Dennoch weisen die Auslieferungszahlen nicht unmittelbar auf die technologische Reife hin: Viele chinesische Roboter sind besser darin, zu gehen, zu tanzen und vorprogrammierte Bewegungen zu zeigen, als dauerhaft nützliche Arbeit zu verrichten. Der Produktionsmaßstab bietet jedoch erhebliche Vorteile bei der Erfassung von Betriebsdaten, der schnelleren Senkung der Kosten und der Stärkung der Beziehungen zu Zulieferern. Die USA behalten unterdessen ihre starke Position bei der Entwicklung der künstlichen Intelligenz zur Steuerung von Robotern.