Technologisches Wunder in China: Roboter-Polizisten werden auf den Straßen von Shanghai getestet

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Technologisches Wunder in China: Roboter-Polizisten werden auf den Straßen von Shanghai getestet

In den Straßen von Shanghai, einer der größten Megastädte Chinas, haben Tests mit humanoiden Robotern begonnen. Diese innovativen Geräte wurden eingesetzt, um den Straßenverkehr effizient zu regeln und Polizeibeamte bei ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen.

In sozialen Netzwerken verbreitete Bilder zeigen den Roboter in Polizeiuniform auf einer speziellen mobilen Plattform mit Rädern, wie er die Sicherheit auf den Straßen überwacht.

Erscheinungsbild und technische Merkmale des Roboter-Polizisten

Das äußere Erscheinungsbild des Roboters zeigt, dass er modern und sehr menschenähnlich gestaltet wurde:

  • Vollständige Dienstuniform: Der Roboter ist mit einem für echte Verkehrspolizisten typischen blauen Hemd, einer dunklen Hose, weißen Handschuhen und einer Dienstmütze ausgestattet;

  • Mobile Plattform mit Rädern: Für eine schnelle und reibungslose Fortbewegung in komplexen städtischen Umgebungen ist er auf einer speziellen kompakten, weißen Roboterplattform montiert;

  • Warnleuchten und Polizeisymbol: Am unteren Teil der Plattform befinden sich das Polizeiemblem, Scheinwerfer sowie blau leuchtende Warnlichter, die nachts aus der Ferne sichtbar sind;

  • Verkehrsregelung: Seine Handbewegungen und seine aufrechte Haltung ziehen die Aufmerksamkeit von Fußgängern und Fahrern auf sich und dienen dazu, die Einhaltung der Regeln zu gewährleisten.

Das Experiment in Shanghai: Warum sind solche Projekte notwendig?

Der Einsatz von AI und Robotik auf den Straßen zielt darauf ab, mehrere Hauptaufgaben zu lösen:

  • Entlastung des Personals: Durch die Übertragung routinemäßiger Überwachungs- und Leitaufgaben an belebten Kreuzungen auf Roboter können menschliche Ressourcen für wichtigere operative Aufgaben genutzt werden;

  • 24/7-Überwachung: Roboter können bei jedem Wetter und zu jeder Tageszeit ermüdungsfrei Dienst leisten;

  • Innovatives Sicherheitssystem: Die Präsenz solch hochmoderner Technologien auf den Straßen erhöht die Wachsamkeit von Fahrern und Fußgängern und beugt Regelverstößen vor.

Dieses in Shanghai gestartete Pilotprojekt zeigt, dass AI und robotische Systeme in der zukünftigen Smart City-Infrastruktur zu einem wichtigen Bestandteil der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung werden.

ShanghaiHumanoide RoboterKünstliche IntelligenzSmart CitySicherheitstechnik
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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