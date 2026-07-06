Agility Robotics geht an die Börse: Der Markt für humanoide Roboter erreicht eine neue Stufe

Die Industrie für humanoide Roboter steht derzeit im Zentrum eines massiven Investitionsstroms. Einer der Branchenführer, Agility Robotics, hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen durch eine Fusion mit der Special Purpose Acquisition Company (SPAC) Churchill Capital Corp XI an die Börse gehen wird. Diese Vereinbarung bewertet das Unternehmen mit 2,5 Milliarden Dollar und wird voraussichtlich der größte Kapitalbeschaffungsprozess in der Geschichte der humanoiden Robotik sein. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet. .

Mit diesem Schritt wird Agility Robotics der erste börsennotierte Hersteller von reinen humanoiden Robotern. Dies ermöglicht Privatanlegern den Zugang zu einem High-Tech-Sektor, der zuvor nur großen Risikokapitalfonds offenstand. Laut CEO Peggy Johnson werden diese Mittel verwendet, um die Produktion im 70.000 Quadratfuß großen Werk in Oregon auszuweiten und bestehende Aufträge zu erfüllen.

Digit: Ein spezialisierter Assistent für Lagerhäuser

Obwohl der von Agility Robotics entwickelte Digit-Roboter menschlich aussieht, wurde er nicht für Biomimikry, sondern für die Ausführung spezifischer Aufgaben geschaffen. Mit einer Körpergröße von 175 cm und einem Gewicht von etwa 72 kg ist das markante Merkmal des Roboters seine nach hinten gebogenen Knie, die als "Vogelbeine" bezeichnet werden. Diese Konstruktion ermöglicht es ihm, sich frei zwischen engen Lagerregalen zu bewegen und schwere Lasten bequem zu heben.

Das Unternehmen beschränkt sich nicht nur auf Hardware, sondern legt auch großen Wert auf die Integration von AI. Digit nutzt große Sprachmodelle (LLMs) wie Claude und Gemini, um übergeordnete Befehle zu verstehen. Während der Tests wurde dem Roboter beispielsweise einfach der Befehl "räum das hier auf" gegeben, woraufhin er verschiedene Abfallarten sortieren und selbstständig feststellen konnte, dass Luftpolsterfolie (bubble wrap) nicht recycelbar ist.

Wettbewerb auf dem Markt und Zukunftspläne

Der Wettbewerb auf dem globalen Markt für humanoide Roboter ist extrem stark. Laut TechCrunch wurde das Startup AI2 Robotics kürzlich mit 3 Milliarden Dollar bewertet, Apptronik mit Unterstützung von Google und Mercedes-Benz mit 5,5 Milliarden Dollar. Figure AI überraschte alle mit einer astronomischen Bewertung von 39 Milliarden Dollar. Agility Robotics zeichnet sich jedoch durch seine realen Einnahmequellen und seinen etablierten Kundenstamm aus.

Die aktuelle Kundenliste des Unternehmens umfasst die folgenden Großkonzerne:

Amazon und GXO Logistics (Logistik- und Lagerbetrieb);

Toyota Motor Manufacturing Canada (Automobilindustrie);

Mercado Libre und Schaeffler (Handel und Industrie).

Peggy Johnson betonte, dass das Unternehmen derzeit über bestätigte Aufträge im Wert von mehr als 300 Millionen Dollar verfügt. Agility Robotics setzt auf ein "Robot-as-a-Service"-Modell, bei dem Kunden eine monatliche Gebühr zahlen, anstatt den Roboter zu kaufen. Dies senkt die Implementierungskosten der Technologie und trägt zu ihrer Verbreitung bei. Obwohl Roboter für den Heimgebrauch noch Zukunftsmusik sind, hat Agility Robotics im Industrie- und Logistiksektor bereits eine Revolution eingeleitet.