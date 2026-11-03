Vom Büro bis zum Berg: Was kann der Roboter, der Treppen steigen und Lasten tragen kann?

·80·Technologie
Vom Büro bis zum Berg: Was kann der Roboter, der Treppen steigen und Lasten tragen kann?

Chinesische Ingenieure haben eine weitere erstaunliche Innovation im Bereich Robotik und AI vorgestellt. Ein ungewöhnlicher Hybrid, der an die legendäre Gestalt eines Zentauren erinnert und aus einem menschlichen Oberkörper sowie vier unabhängig beweglichen Radbeinen besteht — „Sagi“ wurde als Roboter präsentiert.

Diese Erfindung unterscheidet sich nicht nur durch ihr Aussehen, sondern auch durch ihre hohe Multifunktionalität grundlegend von herkömmlichen humanoiden und radbasierten Robotern.

Vom Büro bis zum Berg: Was kann der Roboter, der Treppen steigen und Lasten tragen kann?

Die einzigartige Struktur und die Fähigkeiten von „Sagi“

Videomaterial zeigt die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Roboters im Alltag und in der Produktion:

  • Zentauren-Architektur: Der Oberkörper des Roboters besteht aus zwei flexiblen Armen und einem sensorgestützten Kopf, während die Basis aus vier Radbeinen besteht, die auch auf schwierigem Terrain das Gleichgewicht halten;

  • Hinteres Ladefach und absolute Freiheit: An der Rückseite ist ein spezieller Frachtcontainer angebracht, sodass die Arme des Roboters auch beim Transport schwerer Lasten völlig frei bleiben. Dies ermöglicht es ihm, gleichzeitig zu navigieren, Türen zu öffnen, Gegenstände zu übergeben oder Knöpfe zu drücken;

  • Überwindung von Hindernissen und Treppen: Dank intelligenter Beinmechanismen kann „Sagi“ nicht nur auf ebenem Boden, sondern auch auf unebenem Gelände, Stadt-Treppen und in natürlicher Umgebung problemlos auf- und absteigen;

  • Feinmotorik: Die Greifhände des Roboters arbeiten so präzise, dass sie kleine Pakete, Getränkeflaschen und elektronische Karten vorsichtig greifen und in Geräte einsetzen können.

Vom Büro bis zum Berg: Was kann der Roboter, der Treppen steigen und Lasten tragen kann?

Wo wird er eingesetzt?

Die Entwickler geben an, dass dieser Roboter-Zentaur die Effizienz in mehreren Bereichen drastisch steigern soll:

  • Logistik und Lagerhaltung: Vollständige Automatisierung der Prozesse beim Sortieren, Transportieren und Platzieren von Waren;

  • Büros und Dienstleistungen: Ein praktischer Helfer beim Verteilen von Dokumenten in Büros, beim Ausliefern von Bestellungen in Cafés und bei der Gästebetreuung;

  • Outdoor-Aktivitäten und Camping: Konzipiert für den eigenständigen Transport schwerer Verpflegung und Campingausrüstung in der Natur sowie als Begleiter in Erholungsgebieten.

„Sagi“ zeigt, dass sich die Robotik der Zukunft nicht nur in Richtung humanoider Roboter entwickelt, sondern hin zu multifunktionalen Hybriden, die perfekt an praktische Aufgaben angepasst sind.

Sagi RoboterRobotikKünstliche IntelligenzInnovationTechnologie
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Lebensechter Tyrannosaurus: Spektakuläre Vorführung in chinesischen Einkaufszentren und Parks (Video)Lebensechter Tyrannosaurus: Spektakuläre Vorführung in chinesischen Einkaufszentren und Parks (Video)27 Oktober 18:05Elon Musk nennt Zeitpunkt, an dem KI die Menschheit überholen wirdElon Musk nennt Zeitpunkt, an dem KI die Menschheit überholen wird23 September 12:25Kann KI Roboter erschaffen? Ein neuer Test wird erprobtKann KI Roboter erschaffen? Ein neuer Test wird erprobt23 September 03:22KI und Robotik: Sicherheitstests liefern unerwartete ErgebnisseKI und Robotik: Sicherheitstests liefern unerwartete Ergebnisse20 September 17:23Ehemalige Meta-Mitarbeiter entwickeln visuelle KI für Fabriken und LagerEhemalige Meta-Mitarbeiter entwickeln visuelle KI für Fabriken und Lager26 August 20:22Mitsubishi Motors beginnt mit der Produktion humanoider RoboterMitsubishi Motors beginnt mit der Produktion humanoider Roboter6 August 02:53
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Technologie nachrichten

Aktuelle Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max
Aktuelle Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max
iPhone 18 Pro Max Preise aktualisiert: Vollständige Liste
iPhone 18 Pro Max Preise aktualisiert: Vollständige Liste
Neue Preise für das iPhone 18 Pro Max bekannt gegeben
Neue Preise für das iPhone 18 Pro Max bekannt gegeben
Aktuelle Preise für das iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Aktuelle Preise für das iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 10. Oktober
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max am 10. Oktober
iPhone Duo, 18 Pro und Pro Max: neue Preisliste
iPhone Duo, 18 Pro und Pro Max: neue Preisliste
Ein kurzer Flug: Kann der neue Tesla Roadster den Massenmarkt retten?
Ein kurzer Flug: Kann der neue Tesla Roadster den Massenmarkt retten?
Aktuelle Preise für iPhone 18 Smartphones aktualisiert
Aktuelle Preise für iPhone 18 Smartphones aktualisiert