Vom Büro bis zum Berg: Was kann der Roboter, der Treppen steigen und Lasten tragen kann?

Chinesische Ingenieure haben eine weitere erstaunliche Innovation im Bereich Robotik und AI vorgestellt. Ein ungewöhnlicher Hybrid, der an die legendäre Gestalt eines Zentauren erinnert und aus einem menschlichen Oberkörper sowie vier unabhängig beweglichen Radbeinen besteht — „Sagi“ wurde als Roboter präsentiert.

Diese Erfindung unterscheidet sich nicht nur durch ihr Aussehen, sondern auch durch ihre hohe Multifunktionalität grundlegend von herkömmlichen humanoiden und radbasierten Robotern.

Die einzigartige Struktur und die Fähigkeiten von „Sagi“

Videomaterial zeigt die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Roboters im Alltag und in der Produktion:

Zentauren-Architektur: Der Oberkörper des Roboters besteht aus zwei flexiblen Armen und einem sensorgestützten Kopf, während die Basis aus vier Radbeinen besteht, die auch auf schwierigem Terrain das Gleichgewicht halten;

Hinteres Ladefach und absolute Freiheit: An der Rückseite ist ein spezieller Frachtcontainer angebracht, sodass die Arme des Roboters auch beim Transport schwerer Lasten völlig frei bleiben. Dies ermöglicht es ihm, gleichzeitig zu navigieren, Türen zu öffnen, Gegenstände zu übergeben oder Knöpfe zu drücken;

Überwindung von Hindernissen und Treppen: Dank intelligenter Beinmechanismen kann „Sagi“ nicht nur auf ebenem Boden, sondern auch auf unebenem Gelände, Stadt-Treppen und in natürlicher Umgebung problemlos auf- und absteigen;

Feinmotorik: Die Greifhände des Roboters arbeiten so präzise, dass sie kleine Pakete, Getränkeflaschen und elektronische Karten vorsichtig greifen und in Geräte einsetzen können.

Wo wird er eingesetzt?

Die Entwickler geben an, dass dieser Roboter-Zentaur die Effizienz in mehreren Bereichen drastisch steigern soll:

Logistik und Lagerhaltung: Vollständige Automatisierung der Prozesse beim Sortieren, Transportieren und Platzieren von Waren;

Büros und Dienstleistungen: Ein praktischer Helfer beim Verteilen von Dokumenten in Büros, beim Ausliefern von Bestellungen in Cafés und bei der Gästebetreuung;

Outdoor-Aktivitäten und Camping: Konzipiert für den eigenständigen Transport schwerer Verpflegung und Campingausrüstung in der Natur sowie als Begleiter in Erholungsgebieten.

„Sagi“ zeigt, dass sich die Robotik der Zukunft nicht nur in Richtung humanoider Roboter entwickelt, sondern hin zu multifunktionalen Hybriden, die perfekt an praktische Aufgaben angepasst sind.