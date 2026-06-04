Elon Musk könnte der erste Billionär der Welt werden

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Elon Musk könnte der erste Billionär der Welt werden

Die Aktien von SpaceX, das Elon Musk gehört, wurden vor dem Börsengang mit 1,75 Billionen Dollar bewertet. Wenn die Aktien zu diesem Preis verkauft werden, könnte Musk der erste Billionär der Welt werden. Dies geht aus Dokumenten hervor, die das Unternehmen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereicht hat.

Der anfängliche Preis der SpaceX-Aktien wurde auf 135 Dollar festgelegt. Bei diesem Verkaufspreis könnte der Gesamtwert des Unternehmens 1,75 Billionen Dollar erreichen, was höher ist als die vorherige Bewertung von 1,25 Billionen Dollar.

Berichten zufolge soll der IPO-Prozess von SpaceX am 12. Juni an der Nasdaq-Börse beginnen. Das Unternehmen plant, 75 Milliarden Dollar einzusammeln, was es zu einem der größten Börsengänge in der Geschichte der USA machen könnte.

Experten sagen, dass die Vorankündigung eines solchen Aktienpreises ein seltener Fall ist. Wenn der Preis von 135 Dollar oder mehr bestätigt wird, könnte SpaceX zu den wertvollsten Unternehmen der Welt gehören.

In diesem Szenario könnte das Vermögen von Elon Musk, der einen großen Teil der Unternehmensanteile hält, stark ansteigen und ihn theoretisch zum ersten Billionär der Welt machen.

Analysten betonen jedoch, dass ein solches Ergebnis nicht garantiert ist. Obwohl SpaceX derzeit einen Umsatz von 18,6 Milliarden Dollar erzielt, schloss das Jahr mit einem Verlust von 4,9 Milliarden Dollar ab. Im ersten Quartal 2026 belief sich der Verlust auf 4,3 Milliarden Dollar.

Derzeit werden die Vermögenswerte von SpaceX auf 102 Milliarden Dollar geschätzt, während die Schulden bei 60,5 Milliarden Dollar liegen. Gleichzeitig investiert das Unternehmen neben seinen Weltraumprojekten stark in künstliche Intelligenz, Internet-Satelliten und Rechenzentren.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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