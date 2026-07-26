Auto stürzt nach heftigem Regen in Ankara in ein Loch

·446·Welt
Auto stürzt nach heftigem Regen in Ankara in ein Loch

Heftige Regenfälle in der türkischen Hauptstadt Ankara überschwemmten in kurzer Zeit zahlreiche Straßen. Der starke Niederschlag brachte den Verkehr auf einigen Straßen zum Erliegen und schuf eine gefährliche Situation für Autofahrer.

Eines der in den sozialen Medien verbreiteten Videos zeigt, wie ein Auto, das das Loch inmitten der überfluteten Straße nicht bemerkt hatte, hineinfiel und auf die Seite kippte. Ein Großteil des Wagens versank im schlammigen Wasser.

Zeugen des Vorfalls eilten sofort zu Hilfe und schafften es, die Insassen aus dem umgestürzten Auto zu befreien. Die Aufnahmen zeigen, wie mehrere Bürger gemeinsam handeln und die Personen aus dem Wagen an einen sicheren Ort bringen.

Ersten Berichten zufolge wurden keine schweren Verletzungen infolge des Vorfalls gemeldet. Dieses Ereignis verdeutlichte jedoch einmal mehr, wie gefährlich das Fahren auf überfluteten Straßen bei starkem Regen ist.

ТуркияАнқара
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Donald Trumps Gesundheit verschlechtert sich: Weißes Haus reagiert auf GesundheitsbedenkenDonald Trumps Gesundheit verschlechtert sich: Weißes Haus reagiert auf GesundheitsbedenkenGestern, 23:50Trumps Zollpolitik versetzt den USA einen Schlag von 200 Mrd. DollarTrumps Zollpolitik versetzt den USA einen Schlag von 200 Mrd. DollarGestern, 22:55Russland signalisiert Bedingungen für die Ukraine, während Tokajew einen anderen Weg vorschlägt...Russland signalisiert Bedingungen für die Ukraine, während Tokajew einen anderen Weg vorschlägt...Gestern, 22:39Iran verspricht Reaktion auf die Ukraine nach Angriff auf Handelsschiff im Kaspischen MeerIran verspricht Reaktion auf die Ukraine nach Angriff auf Handelsschiff im Kaspischen MeerGestern, 22:28Haltung gegenüber Selenskyj in Polen stark verschlechtert: 75,8 % negative BewertungHaltung gegenüber Selenskyj in Polen stark verschlechtert: 75,8 % negative BewertungGestern, 22:24Unerwarteter Gast am Flughafen New York: Waschbär fällt von der Decke (Video)Unerwarteter Gast am Flughafen New York: Waschbär fällt von der Decke (Video)Gestern, 18:42
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz
Lamine Yamals seltsame Bitte an den spanischen Verband sorgt für Diskussionen
Lamine Yamals seltsame Bitte an den spanischen Verband sorgt für Diskussionen
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Zwei Schwestern entdecken sich selbst auf einem Foto im Ferienhaus
Zwei Schwestern entdecken sich selbst auf einem Foto im Ferienhaus