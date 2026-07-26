Auto stürzt nach heftigem Regen in Ankara in ein Loch

Heftige Regenfälle in der türkischen Hauptstadt Ankara überschwemmten in kurzer Zeit zahlreiche Straßen. Der starke Niederschlag brachte den Verkehr auf einigen Straßen zum Erliegen und schuf eine gefährliche Situation für Autofahrer.

Eines der in den sozialen Medien verbreiteten Videos zeigt, wie ein Auto, das das Loch inmitten der überfluteten Straße nicht bemerkt hatte, hineinfiel und auf die Seite kippte. Ein Großteil des Wagens versank im schlammigen Wasser.

Zeugen des Vorfalls eilten sofort zu Hilfe und schafften es, die Insassen aus dem umgestürzten Auto zu befreien. Die Aufnahmen zeigen, wie mehrere Bürger gemeinsam handeln und die Personen aus dem Wagen an einen sicheren Ort bringen.

Ersten Berichten zufolge wurden keine schweren Verletzungen infolge des Vorfalls gemeldet. Dieses Ereignis verdeutlichte jedoch einmal mehr, wie gefährlich das Fahren auf überfluteten Straßen bei starkem Regen ist.