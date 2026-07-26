Die Debatte hörte mit der Niederlage der argentinischen Nationalmannschaft gegen Spanien im WM-2026-Finale nicht auf – im Gegenteil, sie verlagerte sich vom Fußball zur Politik. Präsident Javier Milei reagierte auf scharfe Kritik in den sozialen Medien und behauptete, dass die negative Haltung gegenüber dem Land auf Neid zurückzuführen sei.

Seine Beiträge lösten innerhalb kürzester Zeit große Diskussionen aus. Nun geht es nicht mehr nur um Lionel Messi und die Aktionen des Teams auf dem Platz, sondern auch um Argentiniens internationales Image.

Wie hat Milei auf die Kritiker reagiert?

Der argentinische Präsident teilte mehrere Beiträge über Instagram und verteidigte die Nationalmannschaft sowie das Land.

In einer der Nachrichten, die er verbreitete, heißt es:

„Hast du Feinde? Das bedeutet, dass du irgendwann einmal etwas verteidigt hast. Wir verteidigen Argentinien.“

In einem anderen Beitrag wurde betont, dass Argentinien ein Land ist, das nicht ignoriert werden kann und in vielen Bereichen stark ist, weshalb man es „beneide“. Milei teilte zudem eine Botschaft mit dem Sinn, dass „die Welt sehen wird, wozu ein Land voller Argentinier fähig ist“.

Der Präsident veröffentlichte auch ein von Künstlicher Intelligenz generiertes Bild. Darauf ist zu sehen, wie Milei seine Oberbekleidung öffnet, um darunter das Trikot der argentinischen Nationalmannschaft zu zeigen, versehen mit einem emotionalen Slogan.

Wie hat es Argentinien ins Finale geschafft?

Die von Lionel Scaloni angeführten amtierenden Weltmeister errangen in der K.-o.-Runde des Turniers mehrere dramatische Siege.

Argentinien:

besiegte Ägypten im Achtelfinale mit 3:2;

setzte sich im Viertelfinale in der Verlängerung mit 3:1 gegen die Schweiz durch;

drehte im Halbfinale gegen England in den letzten Minuten das Spiel und gewann mit 2:1;

verlor im Finale gegen Spanien in der Verlängerung mit 0:1.

Insbesondere im Halbfinale gegen England hatten späte Tore von Enzo Fernández und Lautaro Martínez Argentinien ins entscheidende Spiel geführt.

Warum hat sich die Kontroverse um Argentinien verschärft?

Nach dem Finale gegen Spanien nahm die Kritik an der argentinischen Nationalmannschaft in den sozialen Medien drastisch zu.

In den Diskussionen wurden folgende Themen angesprochen:

Behauptungen, Schiedsrichter hätten Argentinien während des Turniers unterstützt;

das Verhalten der Spieler nach dem Finale;

die offene Unterstützung des Teams durch bestimmte außenpolitische Kreise;

Rismusvorwürfe gegenüber der argentinischen Gesellschaft.

Mileis Anhänger hingegen bewerteten diese Kritik als negative Haltung gegenüber dem Erfolg des Landes und der Nationalmannschaft. Der Präsident verbreitete auch Beiträge erneut, die besagten, dass die peronistische Opposition Messi nicht möge, wodurch die politische Debatte weiter angeheizt wurde.

So wurde aus dem Fußballstreit eine größere Diskussion über innenpolitische Rivalität und Argentiniens internationales Image.

Auch der Regierungssprecher äußerte sich

Der Sprecher des argentinischen Präsidenten, Adrián Ravier, bezeichnete die negativen Meldungen gegen das Land als „ein Ereignis, das in den sozialen Medien große Wirkung zeigte“.

Er betonte, dass Milei die Fußball-Debatten auch mit dem wirtschaftlichen Programm des Landes verknüpft habe. Nach Ansicht des Präsidenten können die Argentinier zeigen, wozu sie nicht nur im Sport, sondern auch bei der Transformation des Staates fähig sind.

Ravier war im Juni 2026 als Nachfolger von Manuel Adorni zum Präsidentensprecher ernannt worden. Er bezeichnete die argentinische Auswahl als „äußerst wettbewerbsfähiges“ Team und wies darauf hin, dass neben kritischen Stimmen auch positive Bewertungen für Scaloni und seine Spieler geäußert wurden.

Der im Fußball begonnene Streit bekam eine politische Note

Mileis Äußerungen erhielten eine breitere Bedeutung als eine einfache Fan-Unterstützung für die Nationalmannschaft. Der Präsident verknüpfte die Kritik an Argentinien mit Themen wie Nationalstolz, Wirtschaftspolitik und dem Kampf gegen die Opposition.

Allerdings könnte die Erklärung sämtlicher Kritik allein durch Neid die Situation stark vereinfachen. Argentinien hat bei der WM 2026 das Finale erreicht und ein starkes Ergebnis erzielt, aber einige Vorfälle nach dem Turnier warfen auch Fragen zum Ansehen des Teams außerhalb des Platzes auf.

Die Weltmeisterschaft ist vorbei, aber die Debatte um Argentinien ist noch nicht beendet. Die Hauptfrage lautet nun: Wird Mileis scharfe Verteidigung die Nationalmannschaft einen oder die Fußballkontroverse weiter politisieren?