Busunfall in Syrien: Zahlreiche Tote und Verletzte (Video)

Bei einem schrecklichen Verkehrsunfall in Syrien sind mindestens 35 Menschen ums Leben gekommen, und etwa 30 weitere Bürger wurden unterschiedlich schwer verletzt.

Berichten der Nachrichtenagentur SANA zufolge ereignete sich die Tragödie auf der Autobahn Deir ez-Zor — Damaskus. Zwei Reisebusse kollidierten aus unbekannter Ursache miteinander. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Fahrzeuge schwer beschädigt.

Rettungskräfte, Notärzte und Strafverfolgungsbehörden trafen umgehend am Unfallort ein. Die Verletzten wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Da sich einige Opfer in einem kritischen Zustand befinden, wird ein Anstieg der Opferzahl nicht ausgeschlossen.

Derzeit führen die zuständigen Behörden Ermittlungen durch, um die genauen Unfallursachen zu klären. Dieser Vorfall gilt als eine der schwersten Verkehrstragödien der letzten Zeit in Syrien.