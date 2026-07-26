Elon Musk nennt Mars einen Schild, der die Menschheit vor KI und Pandemien rettet

SpaceX- und Tesla-Gründer Elon Musk hat betont, dass die Errichtung einer permanenten menschlichen Siedlung auf Mars nicht nur der Erforschung des Weltalls dient, sondern auch der einzige Weg ist, die Menschheit vor potenziellen globalen Gefahren von der Erde zu schützen. Ansicht des Unternehmers nach fungiert die gewaltige Distanz zwischen dem Roten Planeten und der Erde als natürliche Barriere gegen unvorhergesehene technologische und biologische Katastrophen. Dies berichtet Ixbt.com, berichtet .

Worten des Milliardärs zufolge dauert es mindestens sechs Monate, um Mars zu erreichen. Dies schafft von Natur aus eine langfristige Quarantänesituation. Sollte auf der Erde eine neue tödliche Pandemie ausbrechen, wird die interplanetare Ausbreitung der Krankheit aufgrund dieser Zeitspanne gestoppt. Dies verringert das Risiko des vollständigen Aussterbens der menschlichen Zivilisation erheblich.

Risiken von digitalen Viren und KI

Elon Musk ging nicht nur auf biologische, sondern auch auf digitale Bedrohungen ein. Seiner Ansicht nach können selbst mit Lichtgeschwindigkeit reisende Computerviren oder aggressive AI-Angriffe der Kolonie auf Mars nicht sofort schaden. Die Distanz zwischen Erde und Mars benötigt bei Lichtgeschwindigkeit zwischen 4 und 20 Minuten.

Diese Zeitspanne gibt den Spezialisten auf Mars die Möglichkeit, die Situation zu bewerten und notwendige Maßnahmen zu ergreifen. Angaben von ixbt.com zufolge könnte eine solche Verzögerung sogar ausreichen, um selbst stärkste Cyberangriffe zu stoppen oder deren Auswirkungen zu minimieren. Auf diese Weise dient Mars als sicheres „Archiv“, in dem menschliches Denken und Bewusstsein bewahrt werden.

Dennoch ist für Musk das Hauptziel bei der Erschließung von Mars nicht nur das Entkommen vor Gefahren. Der Unternehmer wird mehr von der Idee der Weltraumforschung und dem Schritt der Menschheit über die Grenzen der Erde hinaus inspiriert. Er betrachtet Mars als ersten entscheidenden Schritt auf dem Weg zur Eroberung weiterer Objekte im Sonnensystem und der zukünftigen Erreichung von Millionen von Sternen in unserer Galaxie.

Perspektiven einer neuen Zivilisation im Weltall

Musks strategischen Plänen zufolge wird das Entstehen von Leben auf Mars die Existenz des menschlichen Bewusstseins um ein Vielfaches verlängern. In seiner Rede schloss er nicht aus, dass die Menschheit eines Tages auf Außerirdische treffen oder Spuren alter hoch entwickelter Zivilisationen finden könnte. Dies ist ein Faktor, der das Interesse am Weltall weiter steigert.

Derzeit testet das Unternehmen SpaceX das Starship-Transportsystem aktiv, um diesen gigantischen Plan in die Tat umzusetzen. Kürzlich veröffentlichte das Unternehmen einzigartige Aufnahmen, die während des 13. Testfluges dieses Systems gemacht wurden. Solche technologischen Errungenschaften rücken den Zeitpunkt der Entsendung der ersten Menschen zum Mars immer näher.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Elon Musk Ansichten Mars nicht einfach als trockenen Planeten darstellen, sondern als „Backup-Kopie“ der menschlichen Zivilisation. Jede globale Katastrophe, die sich auf der Erde ereignen könnte — sei es ein Atomkrieg oder eine unkontrollierbare KI — wird dank des Lebens auf Mars nicht zum völligen Untergang der Menschheit führen.