Mittagessen am Grab: Würden Sie in einem indischen Restaurant zwischen Gräbern speisen?

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Mittagessen am Grab: Würden Sie in einem indischen Restaurant zwischen Gräbern speisen?

In der indischen Stadt Ahmedabad gibt es ein Lokal, das sich von gewöhnlichen Restaurants unterscheidet. Der größte Unterschied besteht darin, dass das Restaurant auf dem Gelände eines alten Friedhofs errichtet wurde und die Gräber bis heute erhalten geblieben sind.

Dieses Restaurant nahm 1950 den Betrieb auf. Die 26 auf dem Gelände vorhandenen Gräber wurden weder abgerissen noch verlegt. Sie sind mit Zäunen umgeben, und die Tische wurden direkt zwischen den Gräbern platziert.

Wenn Gäste das Restaurant betreten, nehmen sie ihre Mahlzeiten genau in dieser Umgebung ein. Natürlich ist das Essen an Tischen neben Gräbern für viele überraschend. Daher wird unter Menschen, die von diesem Ort hören, oft die Frage diskutiert: „Würden Sie in einem solchen Restaurant essen?“

Mit seiner ungewöhnlichen Lage und den 26 erhaltenen Gräbern bleibt das Restaurant einer der interessantesten Orte in Ahmedabad.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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