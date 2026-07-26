18-Jähriger wird zum Internet-Star, weil er in China den Verkehr tanzend regelt

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18-Jähriger wird zum Internet-Star, weil er in China den Verkehr tanzend regelt

Ein 18-jähriger Parkplatzwächter in einem Einkaufszentrum in China ist durch seinen ungewöhnlichen Arbeitsstil in den sozialen Medien berühmt geworden. Der Berufsschüler regelt den Autoverkehr nicht mit einfachen Handzeichen, sondern durch von Streetdance inspirierte Bewegungen.

Er begrüßt jeden Fahrer, der den Parkplatz betritt, mit bester Laune und zeigt den Autos tanzend den Weg. Nachdem Videos von diesem Prozess im Netz die Runde machten, zeigten viele Nutzer großes Interesse an seinen Bewegungen.

Der junge Mann arbeitet nur sonntags als Teilzeitkraft in dem Einkaufszentrum. Seinen Angaben zufolge hat er diesen Job gewählt, um den Wert der Arbeit zu verstehen, die Schwierigkeiten des Arbeitslebens zu spüren und sich abzuhärten.

Er möchte bei den Gästen auch einen warmen Eindruck von den Bewohnern seiner Stadt hinterlassen. Mittlerweile kommen einige Menschen nicht nur zum Einkaufen in das Einkaufszentrum, sondern auch, um dem Tanz des jungen Mannes zuzusehen.

ChinaViralStreetdanceParkplatzwächterSocial Media
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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