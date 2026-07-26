Englischer Gymnasiast erleidet schwere Verletzung bei Auftritt

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Englischer Gymnasiast erleidet schwere Verletzung bei Auftritt

Während der Commonwealth Games in Glasgow ereignete sich ein unglücklicher Vorfall mit dem 19-jährigen englischen Turner Gabriel Langton.

Als der Sportler während des Wettbewerbs versuchte, ein komplexes Element auszuführen, verlor er nach einer missglückten Landung das Gleichgewicht und stürzte hart auf die Matte. Nach dem Vorfall wurde der Wettkampf vorübergehend unterbrochen, und Dutzende Sanitäter sowie Rettungskräfte eilten in die Halle.

Nachdem Gabriel Langton vor Ort medizin erstversorgt worden war, wurde er auf einer Trage ins Krankenhaus gebracht. Obwohl seine Verletzung als schwer eingeschätzt wird, beruhigte es Fans und Mannschaftskameraden ein wenig, dass er beim Verlassen der Halle seine Arme und Beine bewegen konnte.

Bislang wurden keine offiziellen Informationen zur genauen Diagnose und zum Gesundheitszustand des Turners veröffentlicht. Dennoch hinterlassen Tausende von Fans in den sozialen Medien Nachrichten, in denen sie ihm eine baldige Genesung und die Rückkehr in den Sport wünschen.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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