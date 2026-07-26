SpaceX unter der Leitung von Elon Musk hat einen weiteren wichtigen Schritt zur Eroberung des Weltalls gemacht. Am Startplatz LC-37A in Cape Canaveral, Florida, wurde die Hauptbauphase von Mechazilla abgeschlossen – einem kolossalen Startturm für die größte Starship-Rakete der Menschheitsgeschichte. Es wird erwartet, dass diese Anlage die Raumfahrtindustrie nicht nur durch ihre Größe, sondern auch durch ihre Technologie zum Fangen von Raketen in der Luft revolutionieren wird. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Berichten zufolge haben die Bauarbeiter das neunte und letzte Modul der Konstruktion erfolgreich installiert, womit die vertikale Montage des Turms abgeschlossen ist. Julia Bergeron, die diesen Prozess festhielt, bestätigte, dass der Turm seine Designhöhe erreicht hat. Damit ist diese Metallkonstruktion zu einem der markantesten Objekte des Weltraumzentrums geworden.

Bauwerk errichtet mit dem leistungsstärksten kran der Welt

Standardtechnik reichte für den Bau des Mechazilla-Turms nicht aus. Wie das Portal ixbt.com berichtet, kam bei diesem Projekt der in Deutschland hergestellte Raupenkran Liebherr LR 13000 zum Einsatz, der als der stärkste der Welt gilt. Diese Maschine hat eine Hubkraft von bis zu 3000 Tonnen und ermöglichte die präzise Platzierung der schweren Module des Turms.

Die Bauarbeiten wurden in sehr kurzer Zeit und mit hohem Tempo durchgeführt. Obwohl die Hauptteile des Turms montiert sind, stehen SpaceX noch komplexe technische Aufgaben bevor. Nun müssen Spezialisten mechanische Arme (chopsticks) und Raketenwartungssysteme am Turm installieren. Diese Ausrüstung wird eine entscheidende Rolle beim Start und der Wiederlandung des Starship-Systems spielen.

Die Zukunft des Starship-Systems und neue Tests

Elon Musk betonte, dass SpaceX beim nächsten Flug versuchen wird, die obere Stufe des Starship-Systems – Ship – genau mit den mechanischen Greifarmen dieses Mechazilla-Turms mitten in der Luft aufzufangen. Diese Methode wird die Effizienz der Wiederverwendung von Raketen drastisch erhöhen und die Intervalle zwischen den Flügen verkürzen.

Der Erfolg des Starship-Projekts ist nicht nur für SpaceX, sondern für die weltweite Weltraumforschung von großer Bedeutung. Diese Rakete soll in Zukunft das Haupttransportmittel für die Erschließung des Mondes und den Transport von Menschen zum Mars sein. Die Fertigstellung des Turms bringt den Komplex 37A in Cape Canaveral näher an die volle Einsatzbereitschaft.

Derzeit analysiert SpaceX die Ergebnisse seines 13. Testflugs und bereitet sich darauf vor, die Fähigkeiten des neuen Turms in der Praxis zu testen. Auch für Technikfans in Usbekistan sind diese Nachrichten interessant, da Projekte wie Starlink und Starship das Potenzial haben, das globale Internet und die Weltraumlogistik grundlegend zu verändern.