SpaceX schließt Bau des weltweit höchsten Mechazilla-Turms in Cape Canaveral ab

·54·Technologie
SpaceX schließt Bau des weltweit höchsten Mechazilla-Turms in Cape Canaveral ab

SpaceX unter der Leitung von Elon Musk hat einen weiteren wichtigen Schritt zur Eroberung des Weltalls gemacht. Am Startplatz LC-37A in Cape Canaveral, Florida, wurde die Hauptbauphase von Mechazilla abgeschlossen – einem kolossalen Startturm für die größte Starship-Rakete der Menschheitsgeschichte. Es wird erwartet, dass diese Anlage die Raumfahrtindustrie nicht nur durch ihre Größe, sondern auch durch ihre Technologie zum Fangen von Raketen in der Luft revolutionieren wird. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Berichten zufolge haben die Bauarbeiter das neunte und letzte Modul der Konstruktion erfolgreich installiert, womit die vertikale Montage des Turms abgeschlossen ist. Julia Bergeron, die diesen Prozess festhielt, bestätigte, dass der Turm seine Designhöhe erreicht hat. Damit ist diese Metallkonstruktion zu einem der markantesten Objekte des Weltraumzentrums geworden.

Bauwerk errichtet mit dem leistungsstärksten kran der Welt

Standardtechnik reichte für den Bau des Mechazilla-Turms nicht aus. Wie das Portal ixbt.com berichtet, kam bei diesem Projekt der in Deutschland hergestellte Raupenkran Liebherr LR 13000 zum Einsatz, der als der stärkste der Welt gilt. Diese Maschine hat eine Hubkraft von bis zu 3000 Tonnen und ermöglichte die präzise Platzierung der schweren Module des Turms.

Die Bauarbeiten wurden in sehr kurzer Zeit und mit hohem Tempo durchgeführt. Obwohl die Hauptteile des Turms montiert sind, stehen SpaceX noch komplexe technische Aufgaben bevor. Nun müssen Spezialisten mechanische Arme (chopsticks) und Raketenwartungssysteme am Turm installieren. Diese Ausrüstung wird eine entscheidende Rolle beim Start und der Wiederlandung des Starship-Systems spielen.

Die Zukunft des Starship-Systems und neue Tests

Elon Musk betonte, dass SpaceX beim nächsten Flug versuchen wird, die obere Stufe des Starship-Systems – Ship – genau mit den mechanischen Greifarmen dieses Mechazilla-Turms mitten in der Luft aufzufangen. Diese Methode wird die Effizienz der Wiederverwendung von Raketen drastisch erhöhen und die Intervalle zwischen den Flügen verkürzen.

Der Erfolg des Starship-Projekts ist nicht nur für SpaceX, sondern für die weltweite Weltraumforschung von großer Bedeutung. Diese Rakete soll in Zukunft das Haupttransportmittel für die Erschließung des Mondes und den Transport von Menschen zum Mars sein. Die Fertigstellung des Turms bringt den Komplex 37A in Cape Canaveral näher an die volle Einsatzbereitschaft.

Derzeit analysiert SpaceX die Ergebnisse seines 13. Testflugs und bereitet sich darauf vor, die Fähigkeiten des neuen Turms in der Praxis zu testen. Auch für Technikfans in Usbekistan sind diese Nachrichten interessant, da Projekte wie Starlink und Starship das Potenzial haben, das globale Internet und die Weltraumlogistik grundlegend zu verändern.

SpaceXStarshipMechazillaElon MuskWeltraum
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Minecraft-Systemanforderungen zum ersten Mal seit 17 Jahren stark erhöhtMinecraft-Systemanforderungen zum ersten Mal seit 17 Jahren stark erhöhtHeute, 00:23Juli-Update für Samsung Galaxy A57 und Galaxy A27 veröffentlichtJuli-Update für Samsung Galaxy A57 und Galaxy A27 veröffentlichtGestern, 23:58NASA in der Personalriesenkrise: Jeder fünfte Mitarbeiter hat die Agentur verlassenNASA in der Personalriesenkrise: Jeder fünfte Mitarbeiter hat die Agentur verlassenGestern, 23:23Eine neue Ära in Londons Startup-Welt: Lift House gegen den traditionellen Silicon-Valley-StilEine neue Ära in Londons Startup-Welt: Lift House gegen den traditionellen Silicon-Valley-StilGestern, 22:24Lufttaxi in Astana abgehoben: Was kommt als Nächstes?Lufttaxi in Astana abgehoben: Was kommt als Nächstes?Gestern, 22:23Neuer Graphen-Ersatz: Wissenschaftler machen bahnbrechende Entdeckung in der MXene-KlasseNeuer Graphen-Ersatz: Wissenschaftler machen bahnbrechende Entdeckung in der MXene-KlasseGestern, 21:59
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design