Berührende Aktion eines streunenden Hundes in Istanbul für sein Welpen geht viral

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Berührende Aktion eines streunenden Hundes in Istanbul für sein Welpen geht viral

Ein Video aus Istanbul, in dem ein streunender Hund seinen vor Kälte ohnmächtigen Welpen in eine Tierklinik bringt, sorgt für breite Diskussionen. Die Hundemutter trug ihr Junges im Maul vor die Tür der Klinik, als wüsste sie genau, wo sie Hilfe bekommt.

Auf den ersten Blick schien der Welpe leblos und nicht zu atmen. Die Tierärzte untersuchten ihn sofort und stellten fest, dass sein Herz sehr langsam schlug. Ohne Zeit zu verlieren, begannen sie mit den notwendigen Behandlungen, um ihn aufzuwärmen und seine Vitalfunktionen wiederherzustellen.

Die Bemühungen der Ärzte blieben nicht umsonst. Nach einer Weile kam der Welpe wieder zu sich und sein Zustand stabilisierte sich. Die Hundemutter, die ihr Junges in die Klinik gebracht hatte, wartete draußen und entfernte sich nicht.

Nachdem sich dieses Video in den sozialen Medien verbreitete, waren viele Menschen von der Aktion der Hundemutter überwältigt. In den Kommentaren wurde besonders betont, dass sie den richtigen Ort aufgesucht hatte, um ihr Baby zu retten.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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